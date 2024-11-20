Военэксперт Баранец раскрыл, как Россия ответит США на удары в Брянской области

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После нанесенных Вооруженными силами Украины ударов по Брянской области ракетами ATACMS президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Многие эксперты утверждают, что Россия нанесет ответный ядерный удар.
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» заявил, что сейчас наступает момент истины, потому что основы ядерного сдерживания уже приняты, а документ вводится в действие в момент его публикования.
По его словам, Россия, безусловно, должна ответить на вызывающие удары под Брянской областью, потому что это бьет по национальной гордости.
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«Народу очень хочется узнать: а как ответит Москва? Это серьезный вызов, но надо немного остыть. Я тоже желаю, чтобы на месте США после наших ударов остался пролив имени Сталина. Это война. Мы можем ударить, но мы должны думать и о последствиях своих ударов. Я сторонник того, что действовать в таких случаях надо спокойно, с холодной головой и расчетливостью», — сказал полковник.
По его словам, Россия, безусловно, должна ответить на вызывающие удары под Брянской областью, потому что это бьет по национальной гордости.
«Но не надо сразу хвататься за наше ядерное оружие: у нас есть кинжалы, искандеры, калибры и так далее. Конечно, российскому обывателю хочется, чтобы наши ракеты полетели куда-то на другую сторону Тихого океана, но надо бить тогда, когда другого выхода не будет. С горячей головой броситься в мстительство — это не по-нашему. Месть должна быть холодной, мы найдем такой способ, что противник потом серьезно пожалеет», — подчеркнул эксперт.
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Анастасия Бондарева