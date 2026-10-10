В Кремле раскрыли основную тему телефонного разговора Путина и Трампа
Пресс-секретарь Песков: Большую часть разговора Путин и Трамп посвятили Украине
Большая часть телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа посвящалась украинскому урегулированию. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Разговор состоялся в пятницу и прошел по инициативе американской стороны. Подробности приводятся в субботу, 10 октября.
«По инициативе президента США Дональда Трампа большая часть телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным была посвящена украинскому урегулированию», — прокомментировал Песков.Ранее публиковались последние новости СВО на 10 октября. Детали — в нашем материале.