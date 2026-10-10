Достижения.рф

В Кремле раскрыли основную тему телефонного разговора Путина и Трампа

Пресс-секретарь Песков: Большую часть разговора Путин и Трамп посвятили Украине
Фото: istockphoto/yulenochekk

Большая часть телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа посвящалась украинскому урегулированию. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



Разговор состоялся в пятницу и прошел по инициативе американской стороны. Подробности приводятся в субботу, 10 октября.

«По инициативе президента США Дональда Трампа большая часть телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным была посвящена украинскому урегулированию», — прокомментировал Песков.


Ранее публиковались последние новости СВО на 10 октября. ​Детали — в нашем материале.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0