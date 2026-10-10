10 октября 2026, 09:41

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают наносить удары по тыловым объектам и боевым порядкам ВСУ на нескольких направлениях. За прошедшие сутки российские военные поразили портовую инфраструктуру и суда в Одессе, ликвидировали пункты управления беспилотниками, уничтожили замаскированные позиции противника и установили контроль над населенным пунктом Кияница в Сумской области. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Ликвидация пунктов управления БПЛА ВСУ в Краматорском районе Уничтожение замаскированных позиций ВСУ в Запорожской области Огневое воздействие на позиции ВСУ под Ореховом Успехи группировки войск «Север»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Ликвидация пунктов управления БПЛА ВСУ в Краматорском районе

Уничтожение замаскированных позиций ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Огневое воздействие на позиции ВСУ под Ореховом

Успехи группировки войск «Север»