Контроль над Кияницей, удары по портам Одессы и уничтожение позиций ВСУ в Запорожье: последние новости СВО на 10 октября
Российские войска продолжают наносить удары по тыловым объектам и боевым порядкам ВСУ на нескольких направлениях. За прошедшие сутки российские военные поразили портовую инфраструктуру и суда в Одессе, ликвидировали пункты управления беспилотниками, уничтожили замаскированные позиции противника и установили контроль над населенным пунктом Кияница в Сумской области. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 560 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныНочью российские беспилотные летательные аппараты продолжили нанесение ударов по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате атаки на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в одесский порт грузы военного назначения.
Ликвидация пунктов управления БПЛА ВСУ в Краматорском районеПодразделения «Южной» группировки войск продолжают поражение объектов беспилотной инфраструктуры противника. Прошедшим днем, согласно данным Минобороны РФ, расчеты войск беспилотных систем 6-й мотострелковой бригады и 1008-го мотострелкового полка выявили два пункта управления БПЛА украинских формирований в Дружковке и Николаевке. Вражеские расчеты и оборудование размещались в частных домостроениях. В ходе разведывательных полетов операторы зафиксировали признаки работы расчетов БПЛА и передали координаты ударным дронам.
В Николаевке замаскированный пункт управления загорелся после попадания нескольких боеприпасов, сброшенных с FPV-дронов. В Дружковке в здание, где находились боевики, влетели несколько ударных дронов, уничтожив украинский расчет. Ликвидация пунктов управления лишила противника возможности координировать действия беспилотной авиации на этом участке фронта.
Уничтожение замаскированных позиций ВСУ в Запорожской областиОператоры беспилотников группировки «Восток» выявили в лесополосах Запорожской области скрытые укрытия и огневые позиции противника. Боевики применяли их для размещения личного состава и стрельбы по передовым рубежам российских подразделений. Воздушная разведка позволила установить расположение отдельных укреплений, включая укрытые растительностью и маскировочными средствами. По найденным целям начали работу операторы ударных дронов.
Согласно информации Минобороны РФ, атаки проводились непосредственно по входам в укрытия, огневым точкам и местам нахождения боевиков. Точечное применение беспилотников обеспечило уничтожение отдельных элементов обороны, лишив противника шансов задействовать оборудованные позиции для дальнейшего сопротивления. Поражение укрепленных позиций снизило способность врага вести огонь и прикрывать передовые рубежи, что создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки «Восток».
Огневое воздействие на позиции ВСУ под ОреховомРасчеты ударных беспилотников «Молния-2» группировки войск «Днепр» ведут непрерывное огневое воздействие на позиции ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Несмотря на активное противодействие вражеских средств радиоэлектронной борьбы, операторы наносят огневое поражение, уничтожая пехоту и технику, помогая штурмовым группам мотострелков продвигаться вперед и освобождать территорию Запорожской области.
В ходе воздушной разведки с помощью БПЛА были выявлены пункты управления дронами и укрытия с военнослужащими ВСУ, расположенные в лесополосе. Получив приказ от расчёта «Молния-2», военнослужащие отправились к месту выполнения боевой задачи, где подготовили беспилотники к взлёту. Операторы успешно добрались до заданного района и нанесли удары по выявленным целям, уничтожив как пункты управления, так и живую силу противника. Объективные данные с камер зафиксировали точное попадание и уничтожение целей.
Успехи группировки войск «Север»Военнослужащие 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки войск «Север» в ходе активного наступления установили контроль над населенным пунктом Кияница Сумской области. В результате продолжительных боев ВС РФ корректировали огонь артиллерии, а операторы ударных БПЛА с воздуха выявляли маршруты движения техники ВСУ, заблаговременно поражая транспорт подвоза и лишая противника доставки боеприпасов и продовольствия на позиции.
Закрепившись в селе, российские военные приступили к зачистке зданий, подвальных помещений и прилегающей территории. Подразделения группировки «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают расширение полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.