Армия России освободила еще два населенных пункта в зоне СВО

10 октября 2026, 12:12

ВС РФ заняли Лукашово и Лобановку под Харьковом

Фото: iStock/zim286

Российские военные освободили села Лукашово и Лобановка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.





В ведомстве подчеркнули, что населенные пункты заняли подразделения группировки войск «Север». Военнослужащие продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля.

«В кольце окружения взяты под контроль населенные пункты Лукашово и Лобановка», — говорится в заявлении.