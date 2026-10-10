Армия России освободила еще два населенных пункта в зоне СВО
ВС РФ заняли Лукашово и Лобановку под Харьковом
Российские военные освободили села Лукашово и Лобановка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
В ведомстве подчеркнули, что населенные пункты заняли подразделения группировки войск «Север». Военнослужащие продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля.
«В кольце окружения взяты под контроль населенные пункты Лукашово и Лобановка», — говорится в заявлении.Ранее сообщалось, что в течение прошедшей ночи система ПВО перехватила 560 вражеских БПЛА над территорией России. Массированной атаке противника подверглись Московский и еще 16 регионов страны.
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