20 июня 2025, 11:31

Полина Сыркина (фото: Instagram* / polinasyrkina)

Полина Сыркина — белорусская актриса, прославившаяся благодаря ролям в российских мелодрамах и детективах. Несмотря на сложное начало пути и трудности в профессии, она добилась успеха в кино и театре, а позже — сделала осознанный выбор уехать из России. Сегодня артистка живёт во Франции, воспитывает троих детей и продолжает работать на сцене, но уже за границей. 20 июня ей исполняется 39 лет. «Радио 1» расскажет о биографии Сыркиной, её кинокарьере, личной жизни и переезде.





Содержание Ранние годы и путь к сцене Образование и начало карьеры Театральная сцена Кинокарьера: от дебюта до главных ролей Личная жизнь и семья Переезд во Францию и новые взгляды

Ранние годы и путь к сцене

Образование и начало карьеры

Полина Сыркина (фото: Instagram* / polinasyrkina)



Театральная сцена

Кинокарьера: от дебюта до главных ролей

Полина Сыркина (фото: Instagram* / polinasyrkina)



Личная жизнь и семья

«Костя мне тогда очень помогал: и морально, и своими связями, знакомствами с какими-то агентами. Но потом оказалось, что все не так страшно, кое-кто в киношно-продюсерской тусовке обо мне все-таки знает, минские наработки пригодились. Костя за меня боролся, отстаивал мои интересы, какое-то время он работал в качестве моего директора. Костя на 10 лет старше, опытнее и именно он занимался договорами, обсуждал условия моей работы», — рассказывала актриса.

«Так вышло, что в последнее время очень много испытаний выпало на наш тандем. У нас с Костей прекрасные отношения. Он очень достойный человек, и я ему бесконечно благодарна за все, он очень сильно мне помогал. Наша история с Костей была нужна нам обоим, и я сильно ею дорожу», — подчеркнула она.

Полина Сыркина с семьей (фото: Instagram* / polinasyrkina)



Переезд во Францию и новые взгляды

«Я счастливо жила и работала в Москве 12 лет. Я обрела там дом, семью, свою взрослость, сильно "увеличилась" в карьере. Люблю Москву и всю эту часть своей жизни. Много очень благодарности и тепла у меня в этом пункте. Скорблю о потере. Формулировку "российская актриса белорусского происхождения" тоже считаю верной, но уже неактуальной», — сказала Сыркина.