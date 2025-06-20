«Ненавижу войну»: переехала во Францию и отказалась от статуса российской актрисы, как сейчас живет Полина Сыркина
Полина Сыркина — белорусская актриса, прославившаяся благодаря ролям в российских мелодрамах и детективах. Несмотря на сложное начало пути и трудности в профессии, она добилась успеха в кино и театре, а позже — сделала осознанный выбор уехать из России. Сегодня артистка живёт во Франции, воспитывает троих детей и продолжает работать на сцене, но уже за границей. 20 июня ей исполняется 39 лет. «Радио 1» расскажет о биографии Сыркиной, её кинокарьере, личной жизни и переезде.
Ранние годы и путь к сценеПолина Сыркина родилась в июне 1986 года в Беларуси в интеллигентной семье инженеров. Она была младшим ребенком и росла в окружении заботы и поддержки. Старший брат актрисы позже занялся бизнесом и стал многодетным отцом.
Сначала о профессии актрисы Полина не задумывалась — она училась в физико-математическом классе и планировала поступать в технический ВУЗ. Всё изменилось после похода в театр. Впечатлённая увиденным, она начала заниматься в театральной студии. Родители поддержали выбор дочери — отец даже сопровождал её в поездке в Москву, когда Сыркина пыталась поступить в один из театральных вузов.
Образование и начало карьерыПоступить в столичный ВУЗ не удалось, и Полина вернулась в Минск. Она стала студенткой Белорусской государственной академии искусств. Учёба далась ей непросто — с однокурсниками и преподавателями отношения не сложились. Одна из наставниц регулярно критиковала актрису и угрожала отчислить, что стало для Сыркиной болезненным опытом. После окончания вуза в 2008 году она ни разу не вернулась туда, предпочитая не вспоминать этот период.
Театральная сценаНа сцену Полина вышла ещё в студенческие годы. В Драматическом театре Белорусской армии она играла в спектаклях «Рядовые» и «Не покидай меня». Позже Сыркина выбрала Театр-студию киноактёра при «Беларусьфильме» — здесь она могла совмещать сцену и кино. Среди запомнившихся театральных работ — постановки «Очень простая история» и «Забыть Герострата!», где она выходила на сцену с опытными артистами. Также она играла в минском Современном художественном театре, где участвовала в спектаклях «Родня» и «Минск, я люблю тебя!».
Кинокарьера: от дебюта до главных ролейПуть в кино начался с участия в массовке фильма «Стиляги». Там Сыркину заметили и пригласили на пробы в картину «Дочь генерала». Режиссеру пришлось отстаивать кандидатуру тогда ещё никому не известной актрисы, но риск оказался оправданным — Сыркина справилась с ролью, несмотря на отсутствие опыта. В 2009 году актриса получила главную роль в драме «Кадет», за которую была удостоена наград на фестивалях «Созвездие» и «Золотой Витязь». Далее последовали проекты «Без права на ошибку», «Расплата за любовь», «Жемчуга» и «Любовь по приказу».
Особенно зрителям запомнилась её работа в сериале «Психология преступления» и его продолжениях. В 2022 году вышел новый проект с участием актрисы — «Зацепка», где она сыграла майора Протасову.
Личная жизнь и семьяНа съёмках фильма «В полдень на пристани» Сыркина познакомилась с актёром Константином Стрельниковым. Пара тайно поженилась, и некоторое время Полина выступала под фамилией мужа. Ради отношений она переехала в Москву.
«Костя мне тогда очень помогал: и морально, и своими связями, знакомствами с какими-то агентами. Но потом оказалось, что все не так страшно, кое-кто в киношно-продюсерской тусовке обо мне все-таки знает, минские наработки пригодились. Костя за меня боролся, отстаивал мои интересы, какое-то время он работал в качестве моего директора. Костя на 10 лет старше, опытнее и именно он занимался договорами, обсуждал условия моей работы», — рассказывала актриса.
Однако союз оказался непрочным — в 2016 году они развелись, но сохранили дружеские отношения. Девушка объяснила, что они с Константином оказались слишком разными.
«Так вышло, что в последнее время очень много испытаний выпало на наш тандем. У нас с Костей прекрасные отношения. Он очень достойный человек, и я ему бесконечно благодарна за все, он очень сильно мне помогал. Наша история с Костей была нужна нам обоим, и я сильно ею дорожу», — подчеркнула она.
Второй брак актрисы сложился в службе «Доктор Клоун», где Сыркина работала больничным клоуном. Там она познакомилась с Иваном Тутуновым, который впоследствии стал её мужем. Свадьбу сыграли в Минске, а затем обвенчались во Франции. У пары трое детей: дочь Нелли (род. 2018), сын Пётр (род. 2019) и младшая дочь Тая (род. 2023). Супруги живут в Подпарижье. Полина ведёт скромную жизнь, делится моментами из эмиграции в соцсетях и говорит, что именно семья — её главный приоритет.
Переезд во Францию и новые взглядыВ 2022 году семья Сыркиной уехала во Францию. Причины переезда актриса объясняет своей гражданской позицией. В том же году 9 мая актриса написала в социальных сетях: «Ненавижу войну. 9 мая. Праздник, воспевающий мир». В 2023 году она заявила, что больше не считает себя российской актрисой, хотя с теплотой вспоминает годы, проведённые в Москве.
Весной 2023 года Сыркина впервые после переезда вышла на сцену — уже во Франции. Сейчас она продолжает заниматься творчеством, но не в привычном для российских зрителей формате.
«Я счастливо жила и работала в Москве 12 лет. Я обрела там дом, семью, свою взрослость, сильно "увеличилась" в карьере. Люблю Москву и всю эту часть своей жизни. Много очень благодарности и тепла у меня в этом пункте. Скорблю о потере. Формулировку "российская актриса белорусского происхождения" тоже считаю верной, но уже неактуальной», — сказала Сыркина.