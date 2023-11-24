В Крыму и Волгоградской области за ночь сбили 16 беспилотников

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За ночь над территорией Крыма и Волгоградской области средства противовоздушной обороны сбили 16 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в официальном телеграм-канале.
Уточняется, что 13 БПЛА были сбиты над Крымом, а 3 над Волгоградской областью. Попытка Киева атаковать регионы России беспилотниками Минобороны назвал попыткой совершенния террористической атаки по объектам на территории РФ.
Также сообщается, что ночью 24 сентября на Крымском мосту приостановили движение. Причины не сообщаются. Движение возобновили спустя 20 минут.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.
Ранее на Украине заявили о готовности на территориальные уступки для мира с Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Также сообщается, что ночью 24 сентября на Крымском мосту приостановили движение. Причины не сообщаются. Движение возобновили спустя 20 минут.
Ранее на Украине заявили о готовности на территориальные уступки для мира с Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак