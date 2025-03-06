Депутат Рады анонсировал перемирие с Россией

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По словам депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, Владимир Зеленский в ближайшее время может поехать в США для заключения перемирия с РФ. Об этом политик заявил на своем YouTube-канале.
«Что придется подписать? Я убежден, что перемирие, причем, в самое ближайшее время», — рассказал Дубинский.
По мнению депутата, заключение перемирия произойдет на условиях России. Требования Великобритании и Франции не будут соблюдены, так как они выгодны исключительно украинской стороне.
Дубинский отметил, что на встречу с Зеленским президент США Дональд Трамп может отправить своих представителей, при этом сам присутствовать на переговорах не будет. В числе кандидатов оказались министр финансов Скот Бессент и вице-президент Джей-Ди Вэнс.
На сегодняшний день Александр Дубинский находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
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