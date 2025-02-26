Россиянке вынесли приговор за попытку подрыва машины с наклейкой «Z» в Крыму

Приговор в 15 лет общего режима получила россиянка Ольга Колкова за попытку взрыва авто, на котором была наклейка «Z» в Крыму. Как пояснили журналистам в пресс-службе суда, задание осужденная получила от сотрудника Службы безопасности Украины.