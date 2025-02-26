Россиянке вынесли приговор за попытку подрыва машины с наклейкой «Z» в Крыму

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Приговор в 15 лет общего режима получила россиянка Ольга Колкова за попытку взрыва авто, на котором была наклейка «Z» в Крыму. Как пояснили журналистам в пресс-службе суда, задание осужденная получила от сотрудника Службы безопасности Украины.
«В период с 13 по 14 ноября 2023 года, находясь на территории г. Симферополя, подсудимая получила от сотрудника СБУ задание приискать необходимые компоненты, с помощью которых изготовить две самодельные ручные гранаты, определить подходящий объект посягательства - автомобиль c наклеенным на кузове логотипом «Z», а также время поджога данного автомобиля с использованием этих гранат...», — добавили в суде.Дело рассматривалось по статьям о госизмене, прохождении обучения для осуществления терактов и покушении на теракт.
Ранее сообщалось, в каком российском регионе ФСБ предотвратила серию терактов.
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