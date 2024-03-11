В Крынках еще могут находиться 20-30 боевиков ВСУ

Фото: сайт Кремля
Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Крынках ещё могут находиться разрозненные группы ВСУ, всего насчитывается от 20 до 30 человек.
Сальдо рассказал, что за минувшие сутки бойцы группировки войск «Днепр» наносили артиллерийские удары по ВСУ на правом берегу Днепра. Также для этих целей были задействованы беспилотники.
Он также отметил, что российские военные подорвали вражеский буксир, который противник вывел в русло Днепра предположительно из реки Кошевой.
Также Сальдо подчеркнул, что армия России готова к любым провокациям ВСУ в рамках так называемого «наступления в Чёрном море».
В конце февраля губернатор Херсонской области сообщал, что населенный пункт Крынки и территория вокруг него полностью зачищены от ВСУ.
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«Армейская, штурмовая и оперативно-тактическая авиация наносили ракетно-бомбовые удары по позициям врага как на правобережье, так и на части территории села Крынки. На части территории населённого пункта могут находиться разрозненные группы противника общей численностью 20 — 30 боевиков», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Также Сальдо подчеркнул, что армия России готова к любым провокациям ВСУ в рамках так называемого «наступления в Чёрном море».
В конце февраля губернатор Херсонской области сообщал, что населенный пункт Крынки и территория вокруг него полностью зачищены от ВСУ.
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Элина Позднякова