Сальдо: ВС РФ контролируют Крынки, но ВСУ еще пытаются высадиться

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Населенный пункт Крынки и территория вокруг него полностью зачищены от ВСУ, однако украинские военные по-прежнему не оставляют попыток высадиться на одном из островов. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«Крынки полностью зачищены. Вся территория вокруг Крынок тоже полностью зачищена. Там наши военные контролируют. Но, тем не менее, попытки снова высадиться где-то на каком-то из островов — они продолжаются», — заявил Сальдо.
Глава Херсонской области уточнил, что на днях бойцы ВСУ попытались высадиться со стороны Черного моря, однако слаженные действия ВС РФ не дали этого сделать.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины на Херсонском направлении в районе Тендровской косы.
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Элина Позднякова