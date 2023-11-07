В Кривом Роге прогремели взрывы

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В Кривом Роге Днепропетровской области прогремело сразу несколько взрывов. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.
«Взрывы в Кривом Роге», - сообщается в Telegram-канале издания.
При этом украинское издание «Страна ua.» также сообщает, что воздушная тревога была включена только после взрывов.
6 ноября пресс-секретарь сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк сообщила, что после ночных взрывов припортовая одесская инфраструктура получила повреждения. По ее словам, есть попадания в припортовую инфраструктуру, это складские помещения, специальная автопогрузочная техника, также пострадали автомобили с зерном. Украинские СМИ в ночь на понедельник писали о серии взрывов в Одессе после воздушной тревоги.
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