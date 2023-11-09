В Курской области комбинат атаковали кассетными боеприпасами

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Беспилотник ВСУ атаковал кассетными боеприпасами маслодельный комбинат в городе Суджа.
Shot пишет, что два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки, а также подземное хранилище продукции. Один боеприпас не разорвался. Чтобы его обезвредить, вызвали сапёров. Никто не пострадал. Место оцеплено.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Брянскую область танками. Примерно 30 снарядов оказалось выпущено по селу Случёвск в приграничном Погарском районе. Обстрел был произведён накануне. Никто не пострадал. Разрушений удалось избежать.
Случёвск из танка (по предположениям, из украинского Т-64) также пытались атаковать на прошлой неделе. Специалисты зафиксировали два выстрела 125-миллиметровыми снарядами.
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Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Брянскую область танками. Примерно 30 снарядов оказалось выпущено по селу Случёвск в приграничном Погарском районе. Обстрел был произведён накануне. Никто не пострадал. Разрушений удалось избежать.
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Мария Фирсова