ВСУ атаковали Брянскую область танками

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Примерно 30 снарядов было выпущено по селу Случёвск в приграничном Погарском районе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что в мире не было бы войн, если бы им руководили собаки. Об этом он сказал на пресс-конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке. Журналисты спросили Зеленского, что до сих пор заставляет его смеяться. В ответ он предложил отдать управление миром собакам,
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