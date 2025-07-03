В Курской области продолжаются бои, о чём свидетельствует смерть замглавкома ВМФ РФ – политолог Бовт
В Курской области после полного освобождения региона от ВСУ могут продолжаться боевые действия с украинскими подразделениями. На эту деталь в сообщении о гибели в курском приграничье заместителя главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России Михаила Гудкова обратил внимание политолог Георгий Бовт.
Эксперт, слова которого приводит Lenta.ru, пришёл к выводу, что гибель военнослужащего и его однополчан при выполнении ими боевой задачи указывает на продолжающиеся бои в Курской области.
Ранее в этот день губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о гибели под Курском Героя России, генерала Михаила Гудкова и нескольких его однополчан. Уточнялось, что военнослужащий погиб при выполнении долга офицера.
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