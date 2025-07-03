В Курской области продолжаются бои, о чём свидетельствует смерть замглавкома ВМФ РФ – политолог Бовт

03 июля 2025, 13:09

Политолог Бовт о смерти замглавкома ВМФ: в Курской области продолжаются бои

Фото: iStock/Evgeny555

В Курской области после полного освобождения региона от ВСУ могут продолжаться боевые действия с украинскими подразделениями. На эту деталь в сообщении о гибели в курском приграничье заместителя главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России Михаила Гудкова обратил внимание политолог Георгий Бовт.