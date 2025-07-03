Военкор Поддубный пошутил о спасении украинцев от мобилизации
Российские военнослужащие спасают украинцев от мобилизации. Об этом с иронией заявил военкор Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.
Военный журналист объяснил, что спасение, которое несут бойцы ВС РФ, заключается в ударах беспилотниками типа «Герань» по территориальным центрам комплектования (ТЦК) – аналогам российских военкоматов на Украине.
В дополнение к своим словам Поддубный опубликовал ролик, на котором запечатлён удар по зданию ТЦК в Полтаве, нанесённый 3 июля. После прилёта нескольких российских дронов прогремел взрыв с последующим возгоранием. В результате удара были ликвидированы несколько украинских военных.
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