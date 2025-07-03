Военкор Поддубный пошутил о спасении украинцев от мобилизации

03 июля 2025, 12:45

Поддубный: российские «Герани» спасают украинцев от мобилизации

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Российские военнослужащие спасают украинцев от мобилизации. Об этом с иронией заявил военкор Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.