Заместитель главкома ВМФ РФ Михаил Гудков погиб в Курской области

03 июля 2025, 12:57

Фото: iStock/Boris Ipatov

В Курской области погиб заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России, Герой РФ, генерал-майор Михаил Гудков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.





Уточняется, что о смерти военного первым сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который был лично знаком с военным. С его слов, Гудков погиб при выполнении долга офицера вместе со своими однополчанами.



Кожемяко выразил соболезнования родным и близким генерала и его сослуживцев, погибших под Курском.



Глава региона подчеркнул, что Гудков был сильным духом военным, который не представлял себя нигде, кроме флота.





«Быть воином – жить вечно!», – заявил Олег Кожемяко.