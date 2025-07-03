Заместитель главкома ВМФ РФ Михаил Гудков погиб в Курской области
В Курской области погиб заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России, Герой РФ, генерал-майор Михаил Гудков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что о смерти военного первым сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который был лично знаком с военным. С его слов, Гудков погиб при выполнении долга офицера вместе со своими однополчанами.
Кожемяко выразил соболезнования родным и близким генерала и его сослуживцев, погибших под Курском.
Глава региона подчеркнул, что Гудков был сильным духом военным, который не представлял себя нигде, кроме флота.
«Быть воином – жить вечно!», – заявил Олег Кожемяко.