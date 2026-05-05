В Курской области раскрыли схему работы на украинскую разведку

05 мая 2026, 10:02

ФСБ задержала жителя курской области за сотрудничество с украинской разведкой

ФСБ задержала жителя Курской области по подозрению в госизмене. В Центре общественных связей ведомства сообщили, что мужчина 2002 года рождения действовал в интересах военной разведки Украины. Об этом пишет РИА Новости.