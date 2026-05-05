В Курской области раскрыли схему работы на украинскую разведку
ФСБ задержала жителя Курской области по подозрению в госизмене. В Центре общественных связей ведомства сообщили, что мужчина 2002 года рождения действовал в интересах военной разведки Украины. Об этом пишет РИА Новости.
По версии следствия, представитель ГУР Минобороны страны вышел на курянина через интернет. Затем куратор связался с ним в Telegram и предложил деньги за тайное сотрудничество. Мужчина согласился и начал выполнять поручения на территории России.
Позже он привлек к сбору сведений четырех знакомых из Курска. Они передавали ему фотографии и информацию о военных и гражданских объектах региона. ФСБ пресекла эту деятельность и возбудила уголовное дело о госизмене. Фигурант признал вину. Следователи продолжают работу.
Читайте также: