За семь дней — минус 20 точек: что накрыла артиллерия «Севера» под Харьковом
Старший офицер реактивной батареи с позывным «Оскол» сообщил, что артиллеристы группировки «Север» за неделю уничтожили около 20 огневых позиций и опорных пунктов ВСУ в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, удар наносят только после обнаружения цели и дополнительной проверки с воздуха. Для этого расчеты привлекают БПЛА. После выполнения задачи бойцы маскируют орудия и свои точки. Военные используют материалы, снижающие тепловую сигнатуру и мешающие противнику определить место удара.
