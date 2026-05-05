Система ПВО сработала в Ленинградской области
Дрозденко: силы ПВО сбили 16 беспилотников над Ленобластью
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать Ленинградскую область с помощью беспилотников. В небе появились вспышки от работы системы противовоздушной обороны (ПВО).
Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в социальных сетях, российские военные сбили или перехватила 16 БПЛА. Информация о последствиях на земле отсутствует.
«Боевая работа продолжается. Силы и средства ПВО отражают атаку противника», — добавил Дрозденко.Ранее активность украинской беспилотной авиации зафиксировали в административных границах Республики Чувашии. В результате атаки ВСУ повреждения получило здание торгового центра в Чебоксарах, а в одном из районов начался пожар.