В Курской области сбили украинский беспилотник

Фото: iStock/Diy13
Ранним утром 5 марта в Курской области был замечен украинский беспилотник. Вражеский объект был оперативно сбит российскими силами ПВО. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.
Ранее также сообщалось, что сегодня в Белгородской области беспилотник попал в нефтебазу, вследствие чего в резервуаре с нефтепродуктами случился взрыв и начался пожар. Все оперативные службы работают на месте для выяснения обстоятельств произошедшего.
Читайте также:
Нефтебаза атакована в селе Долгое Белгородской области
Над Белгородской областью сбили три беспилотника
В Госдуме рассказали, откуда могли запустить долетевшие до Петербурга дроны ВСУ
Мария Федоровцева