Над Белгородской областью сбили три беспилотника

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Средства ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской области. Об этом информирует Минобороны РФ в Телеграм-канале.
Отмечается, что ВСУ пытались совершить террористическую атаку с помощью беспилотников самолетного типа.
Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на вторник, 5 марта, прогремели множественные взрывы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на вторник, 5 марта, прогремели множественные взрывы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак