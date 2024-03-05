В Госдуме рассказали, откуда могли запустить долетевшие до Петербурга дроны ВСУ

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Украинские беспилотные летательные аппараты могли долететь до Санкт-Петербурга из северных районов Сумской и Харьковской областей. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов в разговоре с изданием «Фонтанка».
Как утверждает парламентарий, западные партнеры поставляют Киеву беспилотники повышенного радиуса действия, которые могут долететь до Северной столицы с подконтрольных Киеву территорий.
Он отметил, что США передает ВСУ разведывательную информацию о районах с российской системой ПВО, и операторы украинских дронов строят маршруты в обход этих участков, что также помогает беспилотнику преодолеть большое расстояние.
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«Там, по-моему, где-то на берегу Финского залива совсем недавно нашли беспилотник. У него размах крыльев семь метров. У него стоит итальянский двухтактный двигатель. 20 килограммов нагрузки может нести», — пояснил Картаполов.
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Алина Юрчак