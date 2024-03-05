Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Госдуме рассказали, откуда могли запустить долетевшие до Петербурга дроны ВСУ

В Госдуме рассказали, откуда могли запустить долетевшие до Петербурга дроны ВСУ

Картаполов: БПЛА могли долететь до Петербурга из Харьковской или Сумской области
05 марта 2024, 08:28
Фото: istock / aapsky

Фото: istock / aapsky

Украинские беспилотные летательные аппараты могли долететь до Санкт-Петербурга из северных районов Сумской и Харьковской областей. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов в разговоре с изданием «Фонтанка».
Как утверждает парламентарий, западные партнеры поставляют Киеву беспилотники повышенного радиуса действия, которые могут долететь до Северной столицы с подконтрольных Киеву территорий.

«Там, по-моему, где-то на берегу Финского залива совсем недавно нашли беспилотник. У него размах крыльев семь метров. У него стоит итальянский двухтактный двигатель. 20 килограммов нагрузки может нести», — пояснил Картаполов.

Он отметил, что США передает ВСУ разведывательную информацию о районах с российской системой ПВО, и операторы украинских дронов строят маршруты в обход этих участков, что также помогает беспилотнику преодолеть большое расстояние.

Читайте также:

В России указали на уязвимые места Abrams

В США раскрыли, в чем Россия превосходит Украину

Украинские военные расстреляли двух российских бойцов, сдававшихся в плен

#сша
#беспилотник
#маршруты
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Битва за Красногоровку и заход в Терны: последние новости СВО
05 марта 2024, 08:49

Фото: istock /Tomas Ragina

Российские военнослужащие продвинулись на Луганском направлении, расширив зону контроля. Где позиции ВСУ под постоянными ударами ВС РФ и какой населенный пункт заняли российские бойцы, читайте в материале «Радио 1».

Донецкое направление


Российские бойцы смогли продвинуться на южной окраине Красногоровки и закрепиться на улице Школьная, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Активные боевые действия продолжаются, стороны обмениваются взаимными артобстрелами. Продвижение ВС РФ также зафиксировано в районе Новомихайловки.

Севернее Орловки также есть продвижение в сторону Тоненького. К востоку от города подразделения ВС РФ заняли лесополосу, около железной дороги и выйти на улицу Ватутина. На фоне продвижения ВС РФ есть вероятность, что ВСУ могут оставить северную часть населенного пункта вдоль реки Осикова с целью выровнять линию фронта.

Запорожское направление


ВС РФ атакуют южные и юго-восточные окраины Работино. С обеих сторон активно работает артиллерия, а сам населённый пункт преимущественно продолжает оставаться в серой зоне. Российские военные ведут постоянный огонь по позициями противника в Орехове, Пятихатках, Малой Токмачке.


Бахмутское направление


На Бахмутском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии продолжают штурмовые действия в районе Клещеевки, Богдановки. В районе Ивановского российским бойцам удалось расширить зону контроля.


Луганское направление


ВС РФ применяют средства дальнего поражения и продолжают продвигаться у Ямполевки и Тернов. Позиции противника под ударом российской армии в Табаевке и Синьковке.

Также сообщается о продвижении ВС РФ в районе Тернов.
«ВС РФ зашли в н.п. Терны с восточной стороны. Работает тяжелая артиллерия, РСЗО, ВКС», - рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын.

Артёмовское направление


В районе Часов Яр российская армия вытесняет Вооруженные Силы Украины к юго-западным окраинам Ивановского (Красного), западнее Артёмовска. Также поступают сообщения о столкновениях у Богдановки.

Читайте также:

В Госдуме рассказали, откуда могли запустить долетевшие до Петербурга дроны ВСУ

В России указали на уязвимые места Abrams

Украинские военные расстреляли двух российских бойцов, сдававшихся в плен
#вкс
#всу
#вс рф
#дроны
#сводкасво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над Белгородской областью сбили три беспилотника
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили три БПЛА ВСУ над Белгородской областью
05 марта 2024, 07:46

Фото: istock / rancho_runner

Средства ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской области. Об этом информирует Минобороны РФ в Телеграм-канале.
Отмечается, что ВСУ пытались совершить террористическую атаку с помощью беспилотников самолетного типа.

Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на вторник, 5 марта, прогремели множественные взрывы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также:

В России указали на уязвимые места Abrams

В США раскрыли, в чем Россия превосходит Украину

Украинские военные расстреляли двух российских бойцов, сдававшихся в плен
#минобороны рф
#жители
#операции
#сво
#всу
#пво
#беспилотник
#бпла
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России указали на уязвимые места Abrams
Командир БПЛА: Танки M1 Abrams следует атаковать в моторный отсек
05 марта 2024, 06:39

Фото: iStock/dr_evil

Нейтрализация американского танка M1 Abrams с помощью беспилотников FPV требует атаки моторного отсека или пространства между корпусом и башней , объяснил командиру российского расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Рассвет в видеоролике, опубликованном Telegram-каналом «Народный фронт».
«Бить прицельно в заднюю часть, где расположен радиатор, моторный отсек. Либо останавливать его, "разувать" и стараться бить под башню. Работать быстро и четко, слаженно», — отметил он.

По словам командира, трудностей с выводом из строя танка не возникло.

Ранее сообщалось об уничтожении двух танков Abrams и эвакуационного тягача под Авдеевкой.

Читайте также:

Опубликовано видео уничтожения еще одного танка Abrams на Украине

Под Авдеевкой военные РФ уничтожили два танка Abrams и эвакуационный тягач

Гагин: Подбитый в Авдеевке Abrams «оказался пустой консервной банкой»
#бпла
#вооружённые силы рф
#вс рф
#сво
#всу
#дрон
#танки
#сша
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Франции заявили о продаже денежной помощи ЕС на Украине
Политик Филиппо: 16 млрд евро помощи ЕС бесследно исчезли на Украине
05 марта 2024, 05:28

Фото: РИА Новости:Кристина Афанасьева

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал исчезновение более 10 миллиардов евро помощи Европейского союза Украине, сообщается на его странице в социальной сети X.
Филиппо осудил исчезновение финансовой помощи ЕС Украине, напомнив, что денежная помощь Евросоюза Киеву в размере 16 миллиардов евро бесследно исчезла.

«О, Боже! Сегодня Зеленский утверждает, что "16 миллиардов помощи, собранной в 2022 году для Украины, так и не были получены"! 16 миллиардов пропали! Исчезли! В одной из самых коррумпированных стран мира!» – возмутился Филиппо.

Ранее Филиппо призвал Францию покинуть ЕС и НАТО.

До этого он заявил о потенциальной опасности создания армии Евросоюза.

Читайте также:

«Безумное заявление»: Филиппо призвал Францию выйти из ЕС и НАТО

Глава «Патриотов» Филиппо заявил об опасности создания армии ЕС

Политик Филиппо призвал Макрона и Шольца отправиться воевать на Украину
#франция
#украина
#финансирование
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США раскрыли, в чем Россия превосходит Украину
Forbes: Россия превосходит Украину по числу сбрасываемых планирующих бомб
05 марта 2024, 03:51

Фото: iStock/aapsky

Колумнист Дэвид Экс считает, что Украина никогда не обгонит Россию по количеству сбрасываемых планирующих авиабомб, сообщается в статье Forbes.
Экс объяснил превосходство России над Украиной, подчеркнув преимущество Москвы в воздухе и на земле.

«Украинцы даже близко не сбрасывают достаточного количества планирующих авиабомб», – подчеркнул он.

По мнению американского журналиста, поставки западной техники Киеву не изменят ситуацию в зоне конфликта. Он отметил, что российские войска могут использовать больше артиллерийских снарядов, чем украинские.

Ранее стало известно, что российские войска под Авдеевкой уничтожили лучшие американские бронемашины ВСУ.

Читайте также:

Российские бойцы уничтожили лучшие американские бронемашины ВСУ под Авдеевкой

«Военная хроника»: ВС РФ уничтожили ещё один Abrams на Авдеевском направлении

«Выжженная земля»: В ВСУ раскрыли новую тактику ВС РФ на Донбассе
#земля
#воздух
#россия
#бомба
#украина
#армия россии
#всу
#вс рф
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США опровергли информацию об использовании F-35 на Украине
Представитель Пентагона: США не используют F-35 на Украине
05 марта 2024, 01:33

Фото: iStock/ArjanL

Представитель Пентагона ответил на вопрос о том, используют ли Соединенные Штаты истребители F-35 на Украине, передает РИА Новости.
Чиновник отметил, что Соединенные Штаты не используют истребители F-35 на Украине.

«США не используют F-35 на Украине», – заявил представитель американского оборонного ведомства.

Напомним, в начале января Соединенные Штаты опровергли информацию о том, что они передали Украине истребители F-35. Такое мнение высказал обозреватель National Interest (NI) Харрисон Касс.

Ранее США объявили, что больше не планируют новых пакетов помощи для Украины.

Читайте также:

Кирби подтвердил, что прошлый пакет военной помощи США Украине был последним

В Евросоюзе назвали последствия выделения Киеву ещё 50 млрд евро

Трамп-младший: закончить конфликт на Украине можно лишь урезав финансирование
#сша
#истребитель
#украина
#помощь
#сво
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кличко назвал решение Зеленского об отстранении Залужного ошибкой
Кличко: Увольнение Залужного Зеленский с поста главкома ВСУ было ошибкой
05 марта 2024, 00:12

Фото: РИА Новости/Стрингер

Увольнение Валерия Зарудного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) было огромной ошибкой украинского президента Владимира Зеленского, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянскому изданию La Repubblica.
«Мы должны объединиться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой, таких как Залужный, имеющий самый высокий рейтинг в опросах», – заявил он. Кличко также отметил, что Зеленский должен был объяснить причины такого решения, поскольку многие украинцы «чувствовали растерянность и отчаяние».

Напомним, что 8 февраля, украинский лидер снял Валерия Залужного с поста главного командующего ВСУ, назначив вместо него Александра Сырского.

До этого Кличко высказал мнение, что Украина с президентом Зеленский во главе движется в неверном направлении.

Читайте также:

Кличко заявил, что Украине не нужны солдаты НАТО

«Прекратите интриги»: Кличко выступил с заявлением об украинских властях

Кличко: Украина с президентом Зеленским движется в неправильном направлении
#украина
#владимир зеленский
#валерий залужный
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские военные расстреляли двух российских бойцов, сдававшихся в плен
«РВ»: украинские военные расстреляли двух бойцов ВС РФ, сдававшихся в плен
04 марта 2024, 22:46

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские военные расстреляли двух российских бойцов, которые сдавали в плен. Соответствующее видео опбликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).
«Сначала боевики ВСУ расстреляли нашего раненого безоружного бойца. Во второй части видео парень с поднятыми руками дошёл до ВСУшников, где также был ими расстрелян», — говорится в сообщении военкоров.

При этом уточняется, что украинская пропаганда все время обвиняет Россию в тех или иных преступлениях, не обращая внимания на преступления ВСУ.

Ранее в Минобороны России заявляли, что в течение минувшей недели в российский плен сдались 16 бойцов ВСУ.

Читайте также:

Боевики ВСУ расстреляли под Херсоном 23 своих сослуживца

Радикалы «Азова»* расстреляли сослуживцев под Кременной

Командиры ВСУ расстреляли двоих украинских военных при попытке сдаться в плен

* Запрещенная в России террористическая организация.
#всу
#плен
#вс рф
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине не знают, где находятся 700 тысяч мобилизованных ВСУ
WP: В ВСУ не смогли объяснить, где находятся 700 тысяч мобилизованных
04 марта 2024, 22:35

Фото: iStock/Olena_Z

Руководство Украины не может объяснить, где находятся и чем занимаются 700 тысяч мобилизованных ВСУ. Об этом пишет газета Washington Post.
9 февраля советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новый главком ВСУ Александр Сырский должен провести «аудит» военнослужащих. Тогда Подоляк пояснил, что из миллиона мобилизованных в реальных боевых действиях участвовали всего до 300 000 человек, и напомнил слова президента Зеленского о том, что большая часть этих людей так и не почувствовала фронтовых условий.

«Почти через месяц после его назначения никто в военном руководстве или администрации не объяснил, где находятся эти 700 тысяч человек и что они делают», — говорится в статье.

Издание также утверждает, что украинские депутаты жалуются на отсутствие единых указаний от властей и военных. А критическое уменьшение живой силы ВСУ, а также нехватка боеприпасов и вооружения уже превратились в стратегический кризис для Украины, заключает издание.


Читайте также:

Новая мобилизация на Украине подорвёт большую часть экономики страны

Мобилизация на Украине вызовет массовые недовольства среди населения

«Мобилизация» стала словом 2023 года на Украине
#депутаты
#человек
#кризис
#всу
#вооружения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф