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В селе Куриловка Курской области украинские военные, один из них был в состоянии алкогольного опьянения, избили пожилого мужчину и застрелили его жену.
Как пишет RT, трагедия произошла 22 августа. Мужчина и его супруга пошли за водой к колонке, где стояли двое бойцов ВСУ с автоматами. Они стали расспрашивать пожилую пару о чём-то, и в этот момент вышел третий — пьяный военный. Он предложил своим сослуживцам убить мужчину.
После этих слов военные начали избивать пенсионера на глазах у супруги. Мужчина потерял сознание после удара прикладом автомата по голове.
Напомним, что 13 марта российские войска освободили город. По данным Минобороны, жители Суджи находились в оккупации с момента вторжения украинской армии в Курскую область 6 августа.
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После этих слов военные начали избивать пенсионера на глазах у супруги. Мужчина потерял сознание после удара прикладом автомата по голове.
«Когда пришёл в себя, увидел, что жена лежит мёртвая, у неё был прострелен глаз. Её расстреляли в упор и ушли в дом», — рассказал пострадавший RT.Потом мужчина добрался до жилых домов, где ему помогли жители. После пострадавший ушёл из села в Суджу.
Напомним, что 13 марта российские войска освободили город. По данным Минобороны, жители Суджи находились в оккупации с момента вторжения украинской армии в Курскую область 6 августа.
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Анастасия Чубина