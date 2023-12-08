В ЛНР хотят выставить Украине иск за ущерб, нанесенный ВСУ

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В ЛНР специальная комиссия ведет подсчет ущерба, который был нанесен украинскими военными, после чего власти республики планируют выставить Киеву соответствующий иск. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
«На территории ЛНР работает соответствующая комиссия, которая ведет учет тех преступлений, которые совершены на территории ЛНР в отношении ее жителей. Это касается, конечно, и тех, кто погиб в результате преступных действий Киева, и в отношении нанесенного ущерба», - пояснил Пасечник.
По его словам, все эти цифры будут подсчитаны, после чего будет выставлен соответствующий иск Киеву.
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