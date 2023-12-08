В Подмосковье открыли памятный знак в честь граждан Донбасса

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В центре военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в Подмосковье появился памятный знак как дань уважения мужеству граждан Донбасса и Новороссии. Его отрыло замминистра обороны Виктор Горемыкин, сообщили в военном ведомстве. Там пояснили, что церемония прошла в канун Дня Героев Отечества.
«Это ещё одна возможность воздать дань уважения мужеству и отваге всех граждан Донбасса и Новороссии, которые самоотверженно встали на защиту родной земли», – сказал Горемыкин.В основе архитектурной композиции - фрагмент разрушенной стены одной из школ города Донецка со следами от осколков снарядов. В монумент вмонтированы гильзы, в которые в ходе церемонии заложили кисеты с землёй. Она была собрана юнармейцами на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
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Лора Луганская