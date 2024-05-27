В ЛНР за три года извлекли останки свыше 1,2 тыс. человек, убитых ВСУ

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С 2021 года членам межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии удалось извлечь из массовых захоронений останки свыше 1,2 тыс. мирных жителей, которые были убиты в результате обстрелов ВСУ. Об этом рассказала руководитель МРГ, омбудсмен Луганской Народной Республики Анна Сорока, её слова передаёт ТАСС.
«На 1 мая 2024 года в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти, подняты останки 1 209 жертв украинской агрессии. Идентифицировано более 55%», — рассказала Сорока.
По её словам, работы по идентификации тел ведутся ежедневно. Регулярно появляются новые данные, благодаря которым родственники имеют возможность почтить память погибших, установить их место захоронения и получить соответствующие выплаты.
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