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В ЛНР за три года извлекли останки свыше 1,2 тыс. человек, убитых ВСУ

В ЛНР нашли захоронения 1,2 тыс. мирных жителей, погибших от обстрелов ВСУ
27 мая 2024, 08:25
Фото: iStock/Manudri

Фото: iStock/Manudri

С 2021 года членам межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии удалось извлечь из массовых захоронений останки свыше 1,2 тыс. мирных жителей, которые были убиты в результате обстрелов ВСУ. Об этом рассказала руководитель МРГ, омбудсмен Луганской Народной Республики Анна Сорока, её слова передаёт ТАСС.


«На 1 мая 2024 года в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти, подняты останки 1 209 жертв украинской агрессии. Идентифицировано более 55%», — рассказала Сорока.

По её словам, работы по идентификации тел ведутся ежедневно. Регулярно появляются новые данные, благодаря которым родственники имеют возможность почтить память погибших, установить их место захоронения и получить соответствующие выплаты.

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#солдат
Оператор БПЛА уничтожил более 300 бойцов ВСУ, обогнав по эффективности героя СССР Зайцева
Оператор FPV-дронов ликвидировал более 300 бойцов ВСУ
27 мая 2024, 08:45

Фото: iStock/vadimrysev

Оператор FPV-дронов уничтожил более 300 вражеских боевиков, об этом рассказал инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Пиночет» в интервью для РИА Новости.
«Один российский оператор FPV-дрона уничтожил более 300 человек. Это же показатель уровня великого снайпера — героя Советского Союза Василия Зайцева», — рассказал российский военный.

По его словам, сейчас мы находимся на пороге войны будущего.

В ходе битвы за Сталинград герой СССР Василий Зайцев уничтожил 225 солдат и офицеров противника, в том числе 11 гитлеровских снайперов. По словам же собеседника агентства, результативность современных операторов беспилотников уже превысила показатели Зайцева.

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#сво
#вс рф
#бпла
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Ближайшие 30 лет: Шольц допустил, что Украина может не стать членом НАТО
27 мая 2024, 08:32

Фото: iStock/Michele Ursi

Канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил, что Украина может не стать членом Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.
«Вы знаете решения, в ближайшее время этого не ожидается. Возможно, что и в ближайшие 30 лет», — приводит цитату Шольца РИА Новости.

Ранее Шольц также выступил против того, чтобы позволить Киеву наносить удары западным оружием по территории Российской Федерации. Немецкий канцлер напомнил, что Берлину передавал Киеву оружие на чётких условиях, которые не включают в себя удары по РФ.

Шольц также отметил, что политика Германии в отношении специальной военной операции на Украине заключается в том, чтобы не дать конфликту перерасти в третью мировую войну.

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#нато
#украина
#олаф шольц
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В Оренбургской области упал беспилотник
РИА: беспилотник упал под Орском в Оренбургской области
27 мая 2024, 08:10

Фото: iStock/aapsky

БПЛА упал под Орском в Оренбургской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
По информации властей, гражданские объекты не получили повреждений. Уточняется, что также никто из жителей не пострадал.

Данные о принадлежности дрона и иные подробности о произошедшем не называются.

Напомним, прошлой ночью над территорией России средства противовоздушной обороны сбили и перехватили двенадцать украинских беспилотников. Примечательно, что шесть вражеских дронов было сбито и перехвачено над территорией Орловской области. Четыре дрона ликвидировали в небе над Краснодарским краем.

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#данные
#рф
#беспилотник
#дрон
#всу
#спецоперация
#сво
#оренбургская область
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12 украинских дронов попытались атаковать территорию РФ минувшей ночью
Минобороны РФ: 12 украинских БПЛА сбили над территориями РФ минувшей ночью
27 мая 2024, 07:49

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью над территориями России средства противовоздушной обороны сбили и перехватили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что шесть вражеских дронов сбито и перехвачено над территорией Орловской области. При этом четыре беспилотника уничтожили в небе над Краснодарским краем. Ещё по одному украинскому БПЛА сбито над Брянской и Белгородской областями.

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#бпла
#всу
#пво
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Стало известно, почему ЕС передаёт Украине недостаточное число снарядов
Economist: недостаток взрывчатки в Европе усложнил оказание помощи Киеву
27 мая 2024, 07:15

Фото: iStock/bbsferrari

Дефицит взрывчатки не позволяет странам Европы наращивать производство снарядов для передачи Украине. Об этом пишет журнал Economist.
«Европа отчаянно пытается увеличить свое незначительное производство артиллерийских снарядов и ракет. Самым уязвимым направлением является то, о чем до недавнего времени думали в последнюю очередь: нехватка взрывчатых веществ», — говорится в статье.

При этом издание утверждает, что производители взрывчатки в Европе не уверены, что им удастся быстро нарастить объемы производства, и боятся, что из-за этого Киев не получит необходимое количество снарядов.

Уточняется, что после окончания холодной войны резко снизился спрос на оружие, после чего производители взрывчатки вынужденно сократили свои объемы или вовсе закрылись.

Автор со ссылкой на эксперта отметил, что для строительства завода по производству взрывчатки необходимо от трёх до семи лет. Кроме того, в Европе не хватает квалифицированной рабочей силы и ключевого сырья.

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Пьяные украинские военные на Пасху застрелили двух офицеров ВСУ, заявил пленный
27 мая 2024, 06:38

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Два пьяных украинских солдата застрелили двух офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Пасху, сообщает РИА Новости со ссылкой на попавшего в плен украинского военного.
«Один из них [из убитых] был замполит, другой – не знаю кто», – рассказал он. согласно его словам, офицеры оскорбляли стрелявших.

Пленный отметил, что солдаты были «пьяные, считали себя бойцами сильными, доблестными, заслуживающими уважения».

Украинский военный также заявил, что убитый офицер был из его батальона.

Ранее сообщалось, что двое украинских военнослужащих, захваченных российскими бойцами, попросили солдат украинской армии сдаться.

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#военные
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В США отметили переход на новый этап украинского конфликта
Экс-агент ЦРУ Джонсон: между Россией и Украиной началась новая фаза борьбы
27 мая 2024, 06:11

Фото: iStock/Diy13

В конфликте между Россией и Украиной началась новая фаза борьбы, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон на своем YouTube-канале Dialogue Works.
«Мы вступили в новую фазу боевых действий. Это продвижение вперед (ВС России), но это не классическое большое наступление», – уточнил эксперт.

По словам Джонсона, в настоящее время российские военные намерены сокращать контингент украинских войск на передовой, а не освобождать территорию.

Ранее Ларри Джонсон заявил, что США не могут предоставить Украине достаточное количество средств противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, потенциал российской армии значительно превышает военные возможности ВСУ.

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Полковник Кошкин описал механизм сдачи в плен
#россия
#украина
#пво
#сша
#всу
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Полковник Кошкин описал механизм сдачи в плен
27 мая 2024, 05:40

Фото: iStock/Diy1

Существует специальная радиоволна, по которой украинские военные могут сдаться в плен, заявил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, передает ​«Лента.ру».
Военный подчеркнул, что сдача в плен связана с серьезными рисками для обеих сторон.

«Есть радиоволна, на которой можно договориться о сдаче в плен на определенном участке. Но важна бдительность: на этой волне ловят свои же. Бывает и наоборот: спецназ говорит, что собирается сдаться в плен, а сам начинает боевую операцию. Так что эта история небезопасна для обеих сторон», – заключил полковник.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за неделю российским войскам сдались 67 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российский санитар спас четверых раненых сослуживцев в зоне проведения СВО
27 мая 2024, 05:10

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Младший санитар Валерий Александров спас четверых раненых сослуживцев на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщило Министерство обороны России, передает ТАСС.
«В ходе боевых действий, находясь на линии боевого соприкосновения, Валерий Александров вынес из-под огня противника четверых российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести и неспособных самостоятельно передвигаться. Затем он оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медицинский госпиталь», – сообщили в оборонном ведомстве.

Подчеркивается, что Александров ранее неоднократно оказывал помощь коллегам. Он приостанавливал кровотечение, очищал раны от осколков и организовывал эвакуацию раненых.

Ранее российский полковник Сергей Туманов спас раненых операторов беспилотников из горящей машины в районе СВО.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
#сво
#вс рф
#минобороны рф
#эвакуация
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