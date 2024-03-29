В Авдеевке обнаружили массовые захоронения местных жителей

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В Авдеевке российские военные обнаружили массовые захоронения местных жителей, которые отказались покидать город. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
«По аналогии с Мариуполем массовые захоронения обнаружены в Авдеевке. Очагов несколько. По данным местного населения, в так называемых братских могилах захоронены в том числе жертвы украинских репрессий», — цитирует ТАСС Климаковского.
По его словам, в массовых захоронениях обнаружены десятки тел местных жителей, которые отказались уезжать из города.
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