В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток

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Сотрудники Следственного комитета России обнаружили захоронения людей со следами пыток в Авдеевке, передаёт ТАСС.
«В Авдеевке (ДНР) обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток», — сообщили в ведомстве.
Российский СК планирует установить все обстоятельства произошедшего. Также будут выявлены причастные к совершению данных преступлений лица.
Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что захоронения мирных жителей со следами пыток были обнаружены в Авдеевке. Отмечается, что руки погибших были связаны за спиной, а ноги перемотаны скотчем. Кимаковский выразил мнение, что с наибольшей вероятностью перед гибелью эти люди пережили пытки. Советник главы ДНР уточнил, что, судя по характеру захоронений, все они были сделаны в спешке.
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Элина Позднякова