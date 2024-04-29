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В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток

СК РФ: в Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток
29 апреля 2024, 16:31
Фото: iStock/Aleksandr Bushkov

Фото: iStock/Aleksandr Bushkov

Сотрудники Следственного комитета России обнаружили захоронения людей со следами пыток в Авдеевке, передаёт ТАСС.
«В Авдеевке (ДНР) обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток», — сообщили в ведомстве.

Российский СК планирует установить все обстоятельства произошедшего. Также будут выявлены причастные к совершению данных преступлений лица.



Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что захоронения мирных жителей со следами пыток были обнаружены в Авдеевке. Отмечается, что руки погибших были связаны за спиной, а ноги перемотаны скотчем. Кимаковский выразил мнение, что с наибольшей вероятностью перед гибелью эти люди пережили пытки. Советник главы ДНР уточнил, что, судя по характеру захоронений, все они были сделаны в спешке.

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В Донецке украинская ракета пробила крышу жилого дома и застряла в полу
29 апреля 2024, 16:39

Фото: iStock/bpawesome

Украинская ракета пробила крышу частного жилого дома и застряла в полу одной из комнат во время обстрела Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что ракета застряла в полу гостиной, но не сдетонировала, что спасло хозяйку дома.

Она рассказала агентству, что очень испугалась и до сих не может прийти в себя. По её словам, ракета пробила крышу и врезалась в пол, повредила систему отопления.

По данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации за минувшие сутки украинские войска 14 раз обстреляли территорию республики, запустив 43 снаряда. В результате обстрела один мирный житель погиб, ещё один получил ранения. Также были повреждены два жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры.

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#ракета
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#всу
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#днр
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Украинские власти сообщили о взрывах в Полтавской области
Глава ОВА Пронин: в Полтавской области Украины произошли взрывы
29 апреля 2024, 15:49

Фото: iStock/Leonid Ikan

Глава областной военной администрации Филипп Пронин написал в своем Telegram-канале, что на Украине в Миргородском районе Полтавской области прозвучали взрывы.
Уточняется, что около 12 часов дня в Полтавской области объявили воздушную тревогу, она продлилась практически час. Иных подробностей случившегося не приводится.

Ранее сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области получили повреждения инфраструктурные объекты и аграрное предприятие. Назначенный украинскими властями глава региональной администрации Александр Прокудин ​отметил, что было зафиксировано попадание в объекты критической и транспортной инфраструктуры.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#украина
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В Одессе мужчине чудом удалось сбежать от военкомов, силой заталкивавших его в авто
В Одессе военкомы силой заталкивали мужчину в автомобиль, чтобы увезти
29 апреля 2024, 14:57

Фото: iStock/Michele Ursi

В Одессе военкомы пытались силой затолкать мужчину в машину и увезти. Об этом сообщает телеканал RT, ссылаясь на местные СМИ.
На опубликованных кадрах видно, как двое сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата на Украине) пытаются силой затолкать мужчину в гражданском в автомобиль. Прохожие пытались узнать, что происходит, но один из военных начал прогонять их.

В какой-то момент задержанный мужчина крикнул, что его ребёнок находится один дома. После этого ему удалось сбежать.

На шевроне одного из военкомов видно изображение золотого орла, напоминающее герб нацистской Германии.

Точно неизвестно, когда было снято видео.

Ранее киевские власти сообщили Совету Европы, что отступили от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав человека. Это было сделано для ограничения свободы передвижения граждан, выбора места жительства, досмотра людей и автомобилей.

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Армия России ликвидировала элитные подразделения ВСУ в районе Часов Яра
Военкор Поддубный: ВС РФ ликвидировали элитные подразделения ВСУ у Часов Яра
29 апреля 2024, 14:38

Фото: iStock/Longfin Media

Армия России ликвидировала элитные подразделения спецслужб Украины в районе Часов Яра и на Авдеевском направлении. Об этом написал военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
«Элитные подразделения спецслужб Украины могли быть ликвидированы российскими бойцами на Авдеевском направлении и под Часов Яром. Информация, пока не подтверждённая визуально, появилась в ряде источников», — написал Поддубный в своём Telegram-канале.

Он пояснил, что речь идёт о группе специального назначения «Белые волки» из состава ЦСО «А» СБУ и группе, созданной по стандартам НАТО — подразделении «Рейджеры» Сил специальных операций ВСУ.

Поддубный напомнил, что спецназ ГУР Минобороны Украины ранее был переброшен в район Часов Яра из-за больших потерь в рядах украинских военных и отказа некоторых бригад идти в бой. Их задача заключается в обороне населенного пункта и сдерживание продвижения российских сил в сторону Краматорска, Константиновки, Дружковки и Славянска.

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Армия России массово применяет планирующие бомбы в зоне спецоперации
MWM: планирующие бомбы играют ключевую роль в превосходстве ВС РФ в зоне СВО
29 апреля 2024, 14:06

Фото: РИА Новости

Планирующие бомбы играют ключевую роль в установлении превосходства армии России на поле боя. Об этом пишет Military Watch Magazine.
«Массовое применение планирующих бомб на линии фронта имеет решающее значение, дополняя растущее превосходство России в артиллерии» — говорится в статье.

По информации издания, Украина всё более нуждается в средствах ПВО, так как её арсеналы, сформированные на основе системы С-300, сильно истощились, а заменить их невозможно. При этом страны Запада не в состоянии предоставить Киеву необходимое число современных систем противовоздушной обороны.

Ранее издание Defence 24 писало, что планирующие бомбы ВС РФ, которые оснащены унифицированным модулем планирования и коррекции, являются серьёзной угрозой для ВСУ.

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Стало известно, как повлияет освобождение Часов Яра на ход СВО
Командир ВСУ Онуфер: захват Часов Яра откроет ВС РФ дорогу на Константиновку
29 апреля 2024, 13:50

Фото: iStock/zim286

Освобождение Часов Яра армией России позволит ей активнее развивать наступление. Такое заявление сделал командир ВСУ Михаил Онуфер, его слова приводит Страна.ua.
«Заняв эту высоту, противник сможет с нее работать. Подтянет поближе свои зенитные комплексы, сможет замаскировать технику между домами, там же высотная застройка, а мы, наоборот, будем вынуждены оттянуть свои огневые средства», — заявил Онуфер.

Таким образом, Часов Яр станет для российской армии исходным рубежом для наступления на Константиновку, считает украинский офицер. Он также добавил, что в случае захвата этого города, конфликт перейдет в позиционную стадию, а это, по его словам, крайне невыгодно для ВСУ, которые не смогут закрепиться в сёлах, где нет возможности успешно удерживать оборону.

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Армия России освободила село Семёновка в ДНР
Минобороны РФ: Армия России освободила село Семёновка в ДНР
29 апреля 2024, 13:17

Фото: iStock/Derek Brumby

Армия России освободила село Семёновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Семеновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, за минувшие сутки российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ, а также подразделению наёмников «Иностранного легиона» возле Новоалександровки, Архангельского, Тарасовки и Заветного в ДНР.

Ранее российские силы освободили село Кисловка в Харьковской области. 47-я танковая дивизия подняла российский флаг над населенным пунктом.

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Центр стратегических коммуникаций: чат-бот СБУ в Telegram возобновил работу
29 апреля 2024, 12:54

Фото: iStock/Claudia Nass

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины сообщает в Telegram-канале, что заблокированная в мессенджере работа официальных украинских чат-ботов, в том числе СБУ и главного управления разведки (ГУР) минобороны страны, возобновлена.
Представители администрации Telegram не давали официального комментария по данной информации. Согласно информации ТАСС, некоторые военные чат-боты, которые Украина использует для сбора данных, работают с перебоями.

Ранее сообщалось, что Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов Украины, а также чат ГУР. Под блокировку попали несколько ботов, которые рассылали оповещения о воздушной тревоге.

Напомним, сооснователь компании Павел Дуров заявил, что администрация Telegram продолжает блокировать аккаунты и ботов, которые занимаются сбором координат для «нанесения ударов».

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В ВСУ рассказали, как будут хранить истребители F-16, чтобы их не поразили ВС РФ
Евлаш: F-16 будут рассредоточены на различных типах взлетных полос и аэродромах
29 апреля 2024, 12:19

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Истребители F-16 будут рассредоточены на различных типах взлетных полос и аэродромах, чтобы их не поразила армия России. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш.
«Это колоссальные средства, если мы говорим о рытье подземных хранилищ, бункеров. Для этого также нужно время. Поэтому сейчас разрабатываются другие методы, как расставлять, где размещать. Мы понимаем, что это будет рассредоточенное использование на различных типах взлетных полос, аэродромах», — рассказал Евлаш.

По его словам, места для хранения F-16 будут выбраны так, чтобы ВС РФ не смогла их обнаружить. При этом будут использоваться методы для введения армии России в заблуждение.

Конкретные способы Евлаш не раскрыл, однако отметил, что уже есть конкретные наработки и мысли, где будут размещаться F-16 на Украине.

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