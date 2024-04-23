В ЛНР задержали украинца по подозрению в шпионаже

В городе Часов Яр на Донецком направлении украинские боевики идут на аморальные ухищрения и наносят на дверях подъездов и подвалов надписи о том, что там находятся мирные жители. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.