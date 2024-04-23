В ЛНР задержали украинца по подозрению в шпионаже

Фото: ФСБ России
В ЛНР задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ, он передавал данные о местонахождении российских военных подразделений Вооруженным силам Украины (ВСУ).
По данным агентства, гражданин Украины собирал и передавал сведения о местонахождении военных частей России с целью оказания помощи украинским вооруженным формированиям. Он также фиксировал видео с передвижением российской военной техники в зоне военных действий. Его девушка помогала ему передавать секретную информацию ВСУ через телеграм-каналы.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
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Артем Кузьмин