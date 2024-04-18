Bild: МИД ФРГ вызвал посла РФ из-за задержания подозреваемых в шпионаже

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Глава МИД Германии Анналена Бербок вызвала посла России в Берлине Сергея Нечаева в связи с задержанием двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, пишет Газета Bild.
Как утверждает глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, органы безопасности страны предотвратили возможные взрывы, которые были направлены на то, чтобы подорвать военную помощь Украине.
Она подчеркнула, что ФРГ продолжит оказывать массированную поддержку Украине «и не даст себя запугать».
Генпрокуратура ФРГ задержала двух мужчин по подозрению в ведении тайной агентурной деятельности в пользу РФ в четверг. Ведомство называет их «германо-российскими гражданами».
Мужчины подозреваются в работе на иностранную спецслужбу. Задержанные якобы должны были служить подрыву усилий Германии по военной поддержке Украины.
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Она подчеркнула, что ФРГ продолжит оказывать массированную поддержку Украине «и не даст себя запугать».
Генпрокуратура ФРГ задержала двух мужчин по подозрению в ведении тайной агентурной деятельности в пользу РФ в четверг. Ведомство называет их «германо-российскими гражданами».
Мужчины подозреваются в работе на иностранную спецслужбу. Задержанные якобы должны были служить подрыву усилий Германии по военной поддержке Украины.
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Алёна Самарева