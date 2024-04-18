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Bild: МИД ФРГ вызвал посла РФ из-за задержания подозреваемых в шпионаже

18 апреля 2024, 14:41
Фото: iStock/klenger

Фото: iStock/klenger

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Глава МИД Германии Анналена Бербок вызвала посла России в Берлине Сергея Нечаева в связи с задержанием двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, пишет Газета Bild.
Как утверждает глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, органы безопасности страны предотвратили возможные взрывы, которые были направлены на то, чтобы подорвать военную помощь Украине.

Она подчеркнула, что ФРГ продолжит оказывать массированную поддержку Украине «и не даст себя запугать».



Генпрокуратура ФРГ задержала двух мужчин по подозрению в ведении тайной агентурной деятельности в пользу РФ в четверг. Ведомство называет их «германо-российскими гражданами».

Мужчины подозреваются в работе на иностранную спецслужбу. Задержанные якобы должны были служить подрыву усилий Германии по военной поддержке Украины.

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#посол
В Кремле объяснили, почему Путин отчитал губернатора Моора
Песков: Путин раскритиковал Моора за неуважительное отношение к людям
18 апреля 2024, 14:39

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что глава государства сделал замечание губернатору Тюменской области за то, что последний неуважительно высказался о жителях региона.
Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор назвал жителей региона «упертыми», так как они отказались эвакуироваться из-за паводка. Владимир Путин сделал замечание главе региона и подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы люди, которые переживают за свое имущество, поверили, что его сохранность будет обеспечена.

Спикер Кремля отметил, что Владимир Путин всегда очень внимательно относится к людям и требует от представителей власти такого же отношения.

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#песков
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«Неограниченное расстояние»: в США разрабатывают секретное оружие против России
TWZ: в США представили подводный дрон с неограниченной автономностью Manta Ray
18 апреля 2024, 14:25

Фото: iStock/bbsferrari

В США приступили к разработке первого прототипа подводного дрона Manta Ray, производством которого занимается компания Northrop Grumman, пишет The War Zone.
Прототип предназначен для выполнения боевых задач в условиях, в которых не могут работать люди.

Испытания дрона запланированы на 2024 год.

По информации издания, дрон сможет преодолевать неограниченные расстояния. Кроме того, он будет полностью автономным. Энергосберегающие компоненты позволят дрону «питаться» самостоятельно. Предполагается, что устройство сможет преобразовывать температурный градиент в электричество.
Журналисты предположили, что оборудование будет использоваться для разведки, поиска мин и подводного картографирования.

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#испытания
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#оборудование
#сша
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В Кремле назвали незаконным арест во Франции виллы бизнесмена из РФ
Песков: французские власти подрывают основы своей правовой системы
18 апреля 2024, 14:24

Фото: сайт Кремля

Накладывая арест на собственность россиян, власти Франции подрывают основы собственной правовой системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, любое посягательство на частную собственность априори является незаконным. Так он прокомментировал публикации французских СМИ об аресте виллы, которая принадлежит одному из российских бизнесменов.

Песков подчеркнул, что Россия неоднократно сообщала о своей позиции на этот счет, и с тех пор ничего не изменилось.

От дальнейших комментариев представитель Кремля отказался, заявив, что вопросы, связанные с частной собственностью российских граждан, — это не совсем прерогатива Кремля.

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#бизнесмен
#россия
#франция
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Украинский премьер Шмыгаль пригрозил США третьей мировой войной
18 апреля 2024, 14:06

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль попытался запугать американское правительство третьей мировой войной. По его словам, такой исход возможен, если США не окажут Украине финансовую и военную поддержку в объёме, необходимом для противостояния с Россией.
Если Украина проиграет, то глобальная система безопасности во всём мире будет разрушена, повсеместно будут вспыхивать небольшие конфликты, которые способны привести к третьей мировой войне, передаёт BBC слова главы украинского правительства. Помощь со стороны США необходима в целях сохранения общемировой стабильности и безопасности, заключил Шмыгаль.

Ранее бывший аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что третья мировая война уже идёт. По мнению разведчика, США ведут её чужими руками через Израиль и Украину.

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#сша
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#израиль
#украина
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#премьер-министр
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«До последнего украинца»: в Кремле рассказали, на что США подтолкнули Киев
Песков: Киев обязали воевать до последнего украинца, обеспечивая прибыль США
18 апреля 2024, 13:51

Фото: сайт Кремля

Комментируя выделение нового пакеа помощи Украине со стороны США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон таким образом провоцирует Киев к продолжению военных действий. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
«Речь идет о провоцировании Украины на дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечиванием гарантированной прибыли для США», — заявил Песков.

Спикер Кремля также отметил, что поставки военной помощи Украине не изменят ситуацию на фронте. В настоящее время ситуация в зоне боевых действий складывается не в пользу украинской армии, заключил Песков.

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#сша
#поставки
#песков
#украина
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Страховщики «Северного потока» объяснили отказ платить
Оператору «Северного потока» не выдают страховку из-за военных действий
18 апреля 2024, 13:38

Фото: iStock/Dragon_Claws

Оператор газопровода «Северный поток», компания Nord Stream AG, столкнулся с проблемой получения страховых выплат от компаний Lloyd’s of London и Arch Insurance после взрыва газопровода в сентябре 2022 года, пишет «Коммерсантъ» ссылаясь на документ, направленный в Высокий суд Лондона.
Страховщики указали, что повреждение трубы произошло в результате военных действий, и их полисы не предусматривают выплаты в таких случаях.

Согласно предоставленным компаниям полисам, причины разрушения, «прямо или косвенно вызванные, произошедшие в результате или вследствие» войны и боевых действий, а также детонации взрывчатого вещества, не включены в список возмещаемых случаев.

Кроме того, выплаты не предусмотрены в случае атаки на газопровод при использовании военного оружия или в результате злонамеренных действий и действий по политическим мотивам.

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#сша
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#оператор
#нато
#путин
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Германия не желает участия России в церемониях памяти о концлагерях
18 апреля 2024, 13:36

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Российское дипломатическое представительство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных лиц из России в мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников фашистских концлагерей.
Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Выступая на брифинге для журналистов, она подчеркнула, что Москва расценивает этот очередной провокационный выпад как очередной шаг германской стороны, который направлен на дальнейшую политизацию в антироссийском разрезе хода и итогов Второй мировой войны.

Российский дипломат отметила, что именно такие действия со стороны официального Берлина являются актом уничтожения исторической памяти и правды о войне. Именно немецкие власти стоят за таким отношением и его стимулируют, заключила Мария Захарова.

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США хочет контролировать ядерное оружие Северной Кореи
Fox News: США хотят с Южной Кореей и Японией следить за ядерным оружием КНДР
18 апреля 2024, 13:34

Фото: iStock/vadimrysev

Штаты обсудили варианты создания нового механизма для мониторинга северокорейской программы ядерного оружия и захотели следить за ней, пишет Fox News.
Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на пресс-конференции в Сеуле. Она отметила, что с нетерпением ждёт возможности сотрудничать как с Республикой Корея, так и с Японией, а также с единомышленниками для разработки вариантов как внутри ООН, так и вне организации.

Кроме этого, она упомянула Россию и КНР, которые не стали голосовать по резолюции ООН об усилении санкционного режима в отношении КНДР.

Томас-Гринфилд выразила мнение, что Россия не хочет давить на Пхеньян из-за якобы закупок северокорейского оружия. Также она раскритиковала Китай за нежелание поддерживать санкции.

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Байден заявил, что тело его дяди не нашли из-за каннибалов
Байден заявил, что тело его дяди не смогли найти в Новой Гвинее из-за каннибалов
18 апреля 2024, 12:40

Фото: U.S. Secretary of Defense

Президент США Джо Байден сообщил, что тело его дяди Эмброуза Финнегана, который погиб в авиакатастрофе в Новой Гвинее, не нашли из-за каннибалов.
«Мой дядя Эмброуз... выполнял разведывательные миссии на одномоторных самолетах над зонами вооруженных конфликтов. Его самолет был сбит в Новой Гвинее, и его тело так и не было обнаружено, поскольку в той части Новой Гвинее действительно присутствовали каннибалы», — цитирует Байдена пресс-служба Белого дома.
По данным телеканала CNN, версия Байдена расходится с отчетом, представленным агентством при Пентагоне, где утверждается, что самолет Финнегана совершил аварийную посадку на воду у побережья острова «по неизвестным причинам». Согласно отчету, трое членов экипажа не смогли покинуть затонувший самолет и погибли в результате крушения.

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