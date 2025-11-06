В Лондоне заявили о готовности «коалиции желающих» к перемирию на Украине

06 ноября 2025, 13:20

Politico: глава МО Британии Хили заявил о готовности «коалиции желающих» к миру

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о готовности так называемой «коалиции желающих» содействовать установлению мира на Украине. Об этом информирует издание Politico.