В Лондоне заявили о готовности «коалиции желающих» к перемирию на Украине
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о готовности так называемой «коалиции желающих» содействовать установлению мира на Украине. Об этом информирует издание Politico.
По словам британского министра, работа коалиции регулярно адаптируется, что позволяет её участникам быть готовыми к любым возможным ситуациям. Хили добавил, что Лондон и его союзники готовы «вмешаться и оказать помощь» в любой момент, когда бы мир ни наступил.
4 сентября в Париже состоялась очередная встреча «коалиции желающих», где обсуждались вопросы обеспечения безопасности Украины в послевоенное время.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: