Генерал Липовой ответил, из какой страны могли прилететь атаковавшие Волгоград беспилотники
Генерал Липовой: агенты Украины могли запустить на Волгоград дроны из Казахстана
Атаковавшие Волгоград украинские беспилотники могли быть запущены с территории Казахстана. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой.
Волгоградская область расположена в приграничном районе, напомнил он.
«Волгоградская область граничит с Казахстаном, поэтому не исключаю, что агенты Украины запустили дроны с территории этой страны. Киев изо всех сил пытается продемонстрировать свою боеспособность», — пояснил генерал.
ВСУ, по его словам, атакуют гражданские объекты России, поскольку до военной инфраструктуры им не добраться. Липовой подчеркнул, что она надежно защищена средствами ПВО.
Ранее стало известно, что Волгоград более пяти часов подвергался интенсивной атаке дронов со стороны ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».