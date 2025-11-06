Ракетный удар ВС РФ по Днепропетровску уничтожил элитные войска ВСУ
Российская армия разгромила элитные украинские войска во время церемонии награждения. Об этом сообщает The Telegraph.
ВС РФ осуществили ракетный удар по Днепропетровску. Количество жертв пока не установлено.
По данным украинских СМИ, на плацу для награждения были собраны «лучшие лётчики и пехотинцы бригады». Минобороны России в настоящее время не подтверждало эту информацию.
Напомним, российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
