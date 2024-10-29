В Луганске объявлена эвакуация жителей после ракетного обстрела ВСУ

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Этим утром ВСУ атаковали Луганск «ракетами неустановленного типа», которые сдетонировали в промышленном районе города. В настоящее время экстренные службы проводят эвакуацию жителей домов, расположенных в районе ракетного удара.
Как объяснил в своём телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник, жителей домов, расположенных вблизи промышленной зоны в Каменнобродском районе, эвакуируют из-за угрозы повторной атаки. По его словам, сформирована специальная комиссия, которая займётся оценкой ущерба, нанесённого жилым домам и социальным объектам в результате атаки ВСУ.
Утром 29 октября ВСУ нанесли удар по Луганску «ракетами неустановленного типа». Силами ПВО атака была отражена, но часть ракет сдетонировала в промышленном районе города. В результате удара были повреждены фасады и остекление в нескольких жилых домах, расположенных неподалёку.
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Александр Бойцов