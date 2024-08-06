Боевики ВСУ впервые обстреляли Луганск американскими ракетами ATACMS

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Боевики ВСУ впервые применили дорогостоящие дальнобойные кассетные ракеты ATACMS американского производства при обстреле Луганска. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. Предположительно, было выпущено восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow.
По данным источника агентства, во время воскресного обстрела использовались американские кассетные ракеты ATACMS увеличенного радиуса поражения — до 300 километров.
Сообщается, что они были сбиты на подлете к городу российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Обломки ракет повредили жилые дома в частном секторе и вызвали возгорания сухой травы. Сейчас специалисты изучают навигационные платы и уцелевшие части ракет, чтобы улучшить систему перехвата.
Ранее представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев сказал, что западные страны дали разрешение Украине бить американскими ракетами не дальше Белгорода.
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По данным источника агентства, во время воскресного обстрела использовались американские кассетные ракеты ATACMS увеличенного радиуса поражения — до 300 километров.
«Несмотря на высокую стоимость таких ракет, Киев использует их для ударов по гражданской инфраструктуре республики», — отметил собеседник.
Сообщается, что они были сбиты на подлете к городу российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Обломки ракет повредили жилые дома в частном секторе и вызвали возгорания сухой травы. Сейчас специалисты изучают навигационные платы и уцелевшие части ракет, чтобы улучшить систему перехвата.
Ранее представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев сказал, что западные страны дали разрешение Украине бить американскими ракетами не дальше Белгорода.
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Дарья Осипова