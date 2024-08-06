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Боевики ВСУ впервые обстреляли Луганск американскими ракетами ATACMS

ВСУ впервые применили кассетные боеприпасы ATACMS при обстреле Луганска
06 августа 2024, 08:13
Фото: istock/aapsky

Фото: istock/aapsky

Боевики ВСУ впервые применили дорогостоящие дальнобойные кассетные ракеты ATACMS американского производства при обстреле Луганска. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. Предположительно, было выпущено восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow.

По данным источника агентства, во время воскресного обстрела использовались американские кассетные ракеты ATACMS увеличенного радиуса поражения — до 300 километров.



«Несмотря на высокую стоимость таких ракет, Киев использует их для ударов по гражданской инфраструктуре республики», — отметил собеседник.

Сообщается, что они были сбиты на подлете к городу российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Обломки ракет повредили жилые дома в частном секторе и вызвали возгорания сухой травы. Сейчас специалисты изучают навигационные платы и уцелевшие части ракет, чтобы улучшить систему перехвата.

Ранее представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев сказал, что западные страны дали разрешение Украине бить американскими ракетами не дальше Белгорода.

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Российский дрон довел украинского пленного до позиций без единого выстрела
Российские войска использовали БПЛА для захвата в плен бойца ВСУ под Вербовым
06 августа 2024, 06:46

Фото: Минобороны РФ

Операторы БПЛА гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии обнаружили в блиндаже солдата ВСУ, который после сброса боеприпаса в его укрытие получил легкую контузию и, будучи обескураженным, решил сдаться.
6 августа 2024 года Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой показан процесс захвата украинского военнослужащего под населённым пунктом Вербовое.

С помощью дрона, оснащенного боеприпасами ВОГ-25, российские войска контролировали перемещение пленного, направляя его к своим позициям. Оператор квадрокоптера убедился, что солдат вышел из блиндажа с поднятыми руками и направился к передовым позициям российских десантников, где его приняли и зафиксировали.

В течение последней недели, с 27 июля по 2 августа, российские военные сообщили о сдаче в плен более 50 солдат ВСУ. Ранее МО РФ опубликовало свидетельства пленного военнослужащего Ивана Кица, который рассказал о нехватке обучения и ресурсов у мобилизованных украинских солдат, а также о том, что их бросают на линии фронта без надлежащего обеспечения.

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Момент мощного удара ракеты в Киевской области попал на видео
06 августа 2024, 02:56

В сети появилось видео мощного удара ракеты по оборонному предприятию на Украине. Об этом сообщает Lenta.ru. В Броварах Киевской области разрушен военный объект.
5 августа в сети появилось видео предполагаемого удара баллистической ракеты по Броварам Киевской области. Ролик, опубликованный Telegram-каналом «Военный осведомитель» («ВО»), демонстрирует момент разрушительного прилета ракеты и следующий за этим взрыв, вызванный российской ракетой «Искандер-М» или корейской KN-23.

Вечером 5 августа украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Киеве, подтверждая атаки на ключевые военные объекты. По данным издания Shot, целью удара стало оборонное предприятие в районе ТЦ «Терминал».

Напомним, что ранее, в ночь на 1 августа, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах по железнодорожным складам ВСУ в Белой Церкви и Броварах Киевской области.

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Белоусов объявил о награждении более 2500 военнослужащих
06 августа 2024, 01:26

Фото: Минобороны РФ

Российская армия освободила еще один населенный пункт на Украине, сообщают «Ведомости». В связи с этим министр обороны России Андрей Белоусов поздравил солдат и пообещал их наградить.
Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграмму военнослужащим, поздравив их со взятием под контроль села Новоселовка Первая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В поздравлении Белоусов отметил мужество и героизм командования и личного состава 6-го гвардейского танкового Львовского полка, который успешно выполняет боевые задачи на сложных и ответственных направлениях. Более 2500 военнослужащих полка удостоены государственных наград за проявленные подвиги в ходе специальной военной операции.

«С первых дней специальной военной операции полк демонстрирует высокую эффективность и решимость в выполнении задач», – говорится в телеграмме главы оборонного ведомства.

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#минобороны
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В Киеве гремят мощнейшие взрывы: что известно к этому часу
В столице Украины произошла серия взрывов
06 августа 2024, 00:29

Фото: istock/Zeferli

В Киеве произошли взрывы. Очевидцы сообщают о мощных ударах по всему городу, передает RT.
В Киеве произошла серия мощных взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и РИА Новости. По информации, приведенной в сообщении, «мощнейший звук взрыва слышен во всем Киеве».

Согласно данным, в украинской столице прогремело несколько последовательных взрывов. Также поступили сообщения о взрывах в Конотопе Сумской области и в районе Полтавы. Сирены воздушной тревоги действуют в 12 областях Украины.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что удар оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи Харьковской области, где находились 80 боевиков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад опасается уничтожать ракеты ВС РФ из-за возможной реакции Москвы. Он подчеркнул, что для таких действий нужна коалиция стран, поскольку одной стране это слишком большая ответственность, и уточнил, что Киев будет обсуждать с соседними странами возможность сбивания российских ракет в небе над Украиной.

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#вс рф
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МО РФ подготовит акт о возможности проезда супругов с военными на реабилитацию
Белоусов поручил подготовить акт по проживанию жён с военными на реабилитации
05 августа 2024, 22:42

Фото: iStock/Anastasia Shostko

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил подготовить нормативно-правовой акт по проезду и проживанию супругов с военнослужащими по контракту во время их реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что речь идёт о допуске к совестному проживанию супруга или супруги с военным, служащим по контракту, на время прохождения им медицинской реабилитации.

Ранее в этот день в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что в центрах реабилитации для участников СВО бойцы попросили о возможности нахождения их жён вместе с ними для оказания психологической помощи.

В ответ на эту просьбу Путин назвал жён участников СВО лучшими психологами.

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Сигнал воздушной тревоги звучит по всей территории Украины
05 августа 2024, 18:41

Фото: istock / Harry Wedzinga

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сирена звучит примерно с 18:15, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 18:00 сигнал прозвучал в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Черкасской областях, а спустя 15 минут в остальных регионах Украины.

Отмечается, что в некоторых областях тревога объявлялась несколько раз за день.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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#воздушная тревога
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ВСУ атаковали автобус с людьми под Белгородом, погиб человек
Гладков: один человек погиб при атаке ВСУ на автобус с людьми под Белгородом
05 августа 2024, 18:00

Фото: Telegram-канал В. Гладкова

Один человек погиб при атаке украинского беспилотника на автобус с людьми, еще трое пострадали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Вязовое Краснояружского района автобус сельхозпредприятия «АгроБелогорье» подвергся атаке беспилотника. К большому горю, погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также выразил соболезнования семье погибшего.

Кроме того, в результате вражеской атаки ранения получили три человека. Все они на попутном транспорте были отправлены в районную больницу.

Ранее Гладков сообщал, что украинский беспилотник влетел в открытое окно многоквартирного дома в Шебекино Белгородской области. В результате прилёта дрона ВСУ погибла 75-летняя женщина, проживавшая в атакованной квартире. Она скончалась на месте до прибытия врачей.

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ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ для F-16 в Николаевской области
05 августа 2024, 17:53

Фото: iStock/aapsky

Российские войска ударили по аэродрому подскока для переданных Украине американских истребителей F-16 в Николаевской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев.
Он подчеркнул, что ВС РФ точно попали в цель. Прогремел сильный взрыв со стороны военного аэродрома Мартыновка в Вознесенске. После двух прилётов там по прежнему слышна вторичная детонация.

Отмечается, что Мартыновку подготовили как аэродром подскока для поставленных странами НАТО истребителей F-16. Там расположены ракеты для этих самолётов, а также находились украинские и иностранные пилоты.

Днём ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие в страну истребителей F-16 американского производства.

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Офицер ВСУ: украинские военные отказываются идти на передовую из-за усталости
05 августа 2024, 16:04

Фото: iStock/zabelin

Украинские военные из-за сильной усталости отказываются выходить на передовую и продолжать боевые действия. Об этом заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью политологу Юрию Романенко.
«У людей просто подрывает крышу от усталости, от всего. <…> Бывает, люди идут в отказ и готовы пойти в тюрьму за отказ от выхода на позиции», — пояснил он.
По словам Сазонова, выходить на боевые позиции отказываются не новобранцы, а опытные солдаты, которые давно находятся на фронте. Кто-то отказывается выполнять приказы, кто-то самовольно покидает воинские части, а некоторые просто сидят в глубоком оцепенении.

Ранее военнопленный ВСУ рассказал, что его мобилизовали под Одессой за один неполный день и даже не стали выяснять личность. По его словам, комиссия прошла «буквально за пять минут».

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