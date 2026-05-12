В Люберцах открыли мемориальную доску в честь бойца спецоперации Алексея Грачёва

12 мая 2026, 18:04

В Люберцах состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски памяти участника спецоперации Алексея Грачёва. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







Памятный знак установлен на фасаде дома №2 по улице Калараш, где жил герой.



Грачёв родился на Урале, а с 1993 года родным городом для него стали Люберцы. Там он вырос, нашёл друзей, заслужил уважение соседей и знакомых.



В сентябре 2022 года Алексей отправился в зону СВО. За время службы дважды был ранен, однако всякий раз вновь возвращался в строй.

«Жизнь нашего земляка оборвалась при выполнении боевой задачи в январе 2024 года на территории ДНР. Указом президента он награждён орденом Мужества посмертно. Это невосполнимая утрата для родных и для каждого из нас. Мы помним и эту память передадим нашим детям», – сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков