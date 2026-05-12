Жители Люберец выбирают объект для благоустройства в 2027 году
В Люберцах стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства, которые приведут в порядок в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Жителям округа предложили три варианта: сквер у пруда в поселке Томилино, сквер в посёлке ВУГИ и Гремячевский родник в Дзержинском. Голосование ежегодно проводится Минстроем России по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом.
Среди претендентов — участок вокруг пруда на улице Шевченко в микрорайоне Птицефабрика площадью 0,7 гектара. В случае победы там заменят покрытие, смонтируют освещение и создадут места для досуга и отдыха.
Тот объект, который наберет наиболее количество голосов, благоустроят в 2027 году в первоочередном порядке. Выбрать территорию можно на портале «Госуслуги» до 12 июня, а также через планшеты у волонтеров в брендированной одежде.
