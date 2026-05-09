В Люберцах состоялся большой концерт в честь Дня Победы
Большой праздничный концерт, посвящённый Дню Победы, провели в люберецком дворце спорта «Триумф» в пятницу, 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Собравшихся поприветствовал глава округа Владимир Волков.
«Люберцы внесли неоценимый вклад в разгром врага. В военные годы бывший Ухтомский, а ныне Люберецкий район превратился в настоящую крепость трудового фронта. Особую гордость вызывает подвиг коллектива завода имени Ухтомского. Там изготовили и отправили на передовую рекордные 20 миллионов мин», — сказал Волков.На сцене выступали лучшие коллективы округа и заслуженные артисты Московской области, а приглашёнными гостями стали родственники ветеранов Великой Отечественной войны, бойцы СВО и их семьи, почётные жители Люберец, члены местного Совета депутатов, а также представители общественных организаций.