В МИД РФ ответили на заявления Украины о применении Россией ракет из Китая

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Украина, заявляя о якобы применении Россией китайских ракет, пытается «держать тему на плаву», чтобы перевести всё внимание на Москву, на фоне провала украинской компании США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Также представитель МИД добавила, что такие обвинения никогда не имеют доказательств. Единственное для чего сейчас Украина перешла к таким мерам – это продолжить оказывать информационное давление на Россию.
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Анастасия Чинкова