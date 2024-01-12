«Полный крах»: В Британии уверены, что удары ВС РФ разрушат украинские ПВО

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Массированные удары российской армии могут привести к полному краху украинской системы ПВО, об этом пишет британское издание The Daily Express.
«Украинская ПВО сталкивается с угрозой полного краха вследствие того, что Россия увеличила интенсивность своих воздушных атак с применением целого ряда ракет и беспилотников», — прокомментировал ситуацию автор статьи.
В DE также отметили, что российские военные начали применять новую тактику, направленную на использование уязвимых мест ситсемы противовоздушной обороны ВСУ. ВС РФ также успешно используют тот факт, что ПВО ВСУ просто не способны отражать массовые атаки артиллерии и беспилотников.
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Евгения Парфентьева