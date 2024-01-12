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В Госдуме отчитались о «выбивании страйков» и сожжении «леопердов» на СВО

Депутат ГД Иванов сообщил о «выбивании страйков» и сожжении «леопердов» на СВО
12 января 2024, 12:38
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Депутат Госдумы Максим Иванов назвал уничтожение западной техники ВСУ российскими военными «выбиванием страйков» и сожжением «леопердов». Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Также депутат подчеркнул, что за уничтожение «леопердов» солдаты ВС РФ получают денежное вознаграждение. Поощряют военных за подвиги и уральские промышленники. Днём ранее в Центральном Доме Российской Армии прошла церемония вручения премий десантникам.

Иванов подчеркнул, что солдаты продолжат уничтожать поставленную украинской армии западную технику.


Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что трёхнедельные успешные удары ВС России по военным объектам на Украине повергли в шок представителей стран НАТО. Ракетные обстрелы российской армии свели на нет все усилия Североатлантического альянса по укреплению противовоздушной обороны Украины.

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СМИ раскрыли объекты, которые ВС РФ поразили на Украине
InfoBRICS: ВС РФ ударили по объектам ВСУ с западным оружием
12 января 2024, 13:02

Фото: iStock/bpawesome

В ходе массированных атак российские военные бьют по объектам ВСУ, где хранится западное вооружение. Об этом заявил обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«Российская армия усилила свои атаки, достигая и военных объектов, где хранилось различное западное вооружение», — заявил Леройс.

Он отметил, что стратегия ВС РФ ведения интенсивных боевых действий сильно нарушила структуру украинских войск ВСУ и сильно истощила оборонительный арсенал Украины.

По словам Леройса, прекращение США поддержки Украины и острая нехватка ПВО приведет Киев к сильнейшему ухудшению ситуации, так как украинская столица станет более уязвимой для российских ракет.

Таким образом, эксперт уверен, что украинское руководство уже не сможет переломить ситуацию на поле боя, что неминуемо приближает Украину к поражению.

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В Калужской области обнаружен упавший БПЛА, летевший в сторону Москвы
12 января 2024, 11:58

Фото: iStock/yucelyilmaz

Возле трассы М-3 в Калужской области обнаружен упавший украинский беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, упавший дрон самолётного типа треугольной формы обнаружен около 16.00 примерно в семи метрах от проезжей части. Его крылья были повреждены, однако корпус остался целым. По предварительным данным, он мог быть задействован в атаке на город, которая произошла накануне, 11 января.

Еще через несколько часов на этой же трассе, но на другой стороне был обнаружен еще один беспилотник, который, предварительно, летел в сторону Брянска. Предполагается, что оба вражеских дрона упали во время утренней атаки на Калужскую область.

Напомним, 11 января днем губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что над техническим сооружением насосной станции произошел взрыв БПЛА. В результате взрыва здание получило повреждения. При этом, по словам главы Калужской области, возгорания после взрыва не последовало. Пострадавших также нет.

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В НАТО шокированы ударами России по Украине
Аналитик Меркурис: удары ВС РФ по объектам на Украине шокировали НАТО
12 января 2024, 11:09

Фото: iStock/Michele Ursi

В НАТО были шокированы массированными ударами российской армии по военным объектам на Украине. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran сообщил британский аналитик Александр Меркурис.
Он подчеркнул, что за последние три недели ВС РФ нанести три серии крупных авиаударов по украинским военным объектам. Такие масштабы разрушений вызвали шок в Североатлантическом альянсе.

Меркурис добавил, что страны НАТО передали Украине свыше трети своих зенитных ракет и лучшие радары, чтобы укрепить противовоздушную оборону страны. Однако удары со стороны России были намного сильнее, что свело на нет все усилия альянса.

В завершение аналитик подчеркнул, что после этой серии ударов президент Украины Владимир Зеленский признал практически полное истощение украинской системы ПВО.

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#украина
#россия
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#всу
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В Киеве опровергли мобилизацию инвалидов
Депутат Рады Вениславский: мобилизации инвалидов не будет в новой версии закона
12 января 2024, 10:16

Фото: iStock/Oleksander Bontei

В новой редакции закона о мобилизации не будет фигурировать мобилизация инвалидов. Об этом сообщил народный депутат Украины и член комитета по вопросам национальной безопасности Верховной рады Фёдор Вениславский.
Он отметил, что новая редакция законопроекта будет содержать ряд изменений. В частности, в ней будет отсутствовать возможность нарушения прав человека посредством мобилизации инвалидов. Также будут введены ограничения для местных властей, которые не смогут действовать, исходя из своих интересов в вопросах мобилизации.

Днём ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова. В ней учтены все замечания, которые были даны в конце декабря. При этом Верховная рада отозвала этот законопроект на доработку.

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#мобилизация
#украина
#инвалиды
#военные
#всу
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«Полный крах»: В Британии уверены, что удары ВС РФ разрушат украинские ПВО
DE: Российские удары могут полностью разрушить украинскую систему ПВО
12 января 2024, 09:29

Фото: iStock/e-crow

Массированные удары российской армии могут привести к полному краху украинской системы ПВО, об этом пишет британское издание The Daily Express.
«Украинская ПВО сталкивается с угрозой полного краха вследствие того, что Россия увеличила интенсивность своих воздушных атак с применением целого ряда ракет и беспилотников», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В DE также отметили, что российские военные начали применять новую тактику, направленную на использование уязвимых мест ситсемы противовоздушной обороны ВСУ. ВС РФ также успешно используют тот факт, что ПВО ВСУ просто не способны отражать массовые атаки артиллерии и беспилотников.

К тому же, напомнили в издании, современная российская техника стала более монёвренной и незамтеной, ликивдировать её стало крайне сложной задачей.

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#военные
#техника
#всу
#вс рф
#пво
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Марочко: ВСУ стягивают бронетехнику и артиллерию в район Макеевки
12 января 2024, 07:37

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Вооружённые силы Украины укрепляют свои позиции на сватовско-кременском направлении, об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью для «РИА Новости».
«В районе Макеевки (село в ЛНР), Невского и Терны отмечается усиление позиций украинских боевиков за счет бронетехники и дополнительных артиллерийских расчетов», — прокомментировал ситуацию Марочко.

По его словам, в настоящий момент наблюдается рост сил противника, однако, он остаётся незначительным.

Напомним, ранее в российском Министерстве обороны рассказали, что системы РСЗО БМ-21 «Град» уничтожили крупный опроный пункт Вооружённых сил Украины на Купянском направлении. Помимо укреплённых позиций, был также уничтожен личный состав ВСУ.

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#сво
#андрей марочко
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Минобороны: Российские РСЗО уничтожили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком
12 января 2024, 07:26

Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov

Российские системы РСЗО БМ-21 «Град» уничтожили укреплённые позиции ВСУ на Купянском направлении, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Ночной удар в этот раз расчеты РСЗО «Град» на Купянском направлении нанесли по выявленным замаскированным укрепленным позициям и скоплению живой силы ВСУ. Реактивные системы залпового огня в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по площадным целям», — прокомментировали ситуацию в оборонном ведомстве.

Напомним, вчера российский военнослужащий с позывным Бабка рассказала, как получил ранение и спрятался в блиндаж, в котором уже сидел умирающий украинский боец. По словам Бабки, украинец скончался на четвёртый день прнебывания в блиндаже, он же пробыл там 10 дней и смог дождваться эвакуировавших его сослуживцев.

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#вс рф
#всу
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В США потребовали, чтобы Киев мобилизовал женщин
Американский генерал Ходжес: Киеву необходимо мобилизовать женщин
12 января 2024, 06:50

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Экс-главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что на Украине необходимо начать мобилизацию женщин. Он также отметил в интервью YouTube-каналу ProUA, что только такой шаг поможет покрыть потребности ВСУ.
Ходжес добавил, что женщины могут служить на гораздо большем количестве должностей, чем утверждают в Киеве.

По его словам, армии западных стран привлекают женщин для службы в артиллерии, инженерных и танковых войсках.

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Историк Баберовски: Украине не победить Россию из-за различия между странами
#женщины
#всу
#сша
#мобилизация
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Историк Баберовски: Украине не победить Россию из-за различия между странами
12 января 2024, 06:20

Фото: iStock/BONDART

Историк из Германии Йорг Баберовски заявил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с РФ из-за неопытных солдат, огромных потерь и общей усталости граждан от боевых действий. Об этом он сказал в интервью T-Online.
По словам специалиста, многие солдаты ВС Украины, участвующие в боях в 2022 году, получили ранения или погибли. Солдаты недовольны тем, что являются жертвами в конфликте, выиграть который не получится.

Баберовски также добавила, что украинская инфраструктура подвергается ракетным ударам, в то время, как поддержка Запада всё больше сокращается. Россия, в свою очередь, успешно противостоит западным санкциям и наращивает собственное военное производство.

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