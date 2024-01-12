В Госдуме отчитались о «выбивании страйков» и сожжении «леопердов» на СВО

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Депутат Госдумы Максим Иванов назвал уничтожение западной техники ВСУ российскими военными «выбиванием страйков» и сожжением «леопердов». Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Также депутат подчеркнул, что за уничтожение «леопердов» солдаты ВС РФ получают денежное вознаграждение. Поощряют военных за подвиги и уральские промышленники. Днём ранее в Центральном Доме Российской Армии прошла церемония вручения премий десантникам.
Иванов подчеркнул, что солдаты продолжат уничтожать поставленную украинской армии западную технику.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что трёхнедельные успешные удары ВС России по военным объектам на Украине повергли в шок представителей стран НАТО. Ракетные обстрелы российской армии свели на нет все усилия Североатлантического альянса по укреплению противовоздушной обороны Украины.
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Иванов подчеркнул, что солдаты продолжат уничтожать поставленную украинской армии западную технику.
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Анастасия Чинкова