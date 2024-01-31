В Минобороны Нидерландов не смогли назвать точную дату поставок Киеву F-16

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Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила, что истребители F-16 будут переданы Украине в текущем году, однако затруднилась назвать даты поставки. Об этом она сказала на встрече глав оборонных ведомств стран ЕС.
«Мы много работаем над этим, украинцы также много работают, это произойдет в этом году, я уверена, но не могу пока назвать конкретный срок или дату», — сказала Оллонгрен.
Ранее советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что западные партнеры готовы передать Киеву истребители F-16, однако для их приема и боевого применения еще не все готово. Игнат отметил, что передать истребители только ради того, чтобы они находились на украинской территории, но при этом не применялись, не является подходящим вариантом.
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Элина Позднякова