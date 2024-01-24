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В Пентагоне назвали сроки передачи Киеву первых самолётов F-16

На Западе планируют уже в 2024 году передать Украине первые самолёты F-16
24 января 2024, 03:08
Фото: iStock/VanderWolf-Images

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Западные страны планируют передать Украине истребители F-16 и технику для их обслуживания в 2024 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селесты Уолландер.

«Мы нацеливаемся на то, чтобы обеспечить Украине первоначальную оперативную готовность по её программе F-16 в 2024 году. Это будет охватывать обучение лётчиков, подготовку техников, а также инфраструктуру и запасные части, боеприпасы — все составляющие, за которые ответственна западная коалиция», — заявила Уолландер.

Ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что после передачи западными союзниками Киеву истребителей F-16 у Украины возникнут серьёзные трудности с содержанием этих самолётов. Однако, тут же оговорился Игнат, появление каждого нового типа самолёта ведёт к появлению дополнительной нагрузки в плане его технического обеспечения, обслуживания, ремонта и эксплуатации.

Спикер ВСУ добавил, что, если к имеющимся четырём типам советских самолётов, имеющимся в распоряжении Воздушных сил Украины, добавится ещё F-16, это неминуемо приведёт к возникновению дополнительных сложностей, вызванных необходимостью содержать и обслуживать разные типы самолётов.

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#украина
#всу
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Украинский беспилотник попытался атаковать Белгородскую область
Минобороны: В Белгородской области пресечена атака беспилотника ВСУ
23 января 2024, 22:33

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Средствами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 21.40 мск. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, вражеский беспилотники сбили в небе над Белгородской областью.

Ранее Гладков также сообщал, что хутор Лозовая Рудка Борисовского района подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который влетел в частный жилой дом. Взрывной волной выбило окна. Также пострадали стены и линия электроснабжения. Человеческих жертв удалось избежать.

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#беспилотник
#всу
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В Британии признали, что армия России стала опытнее за годы СВО
Breaking Defense: ВС РФ за два года СВО стали опытнее, считают в Лондоне
23 января 2024, 22:28

Фото: iStock/zim286

Армия России за время спецоперации стала более опытной и продолжает улучшать свои навыки. Об этом пишет издание Breaking Defense, ссылаясь на британского чиновника, пожелавшего остаться неназванным.
«Два года уроков ведения военных действий превратили российскую армию в гораздо более "опытную" силу», - говорится в статье.

Он отметил, что оборонительные линии российских военных качественно возведены, хорошо защищены и скрыты. Также чиновник добавил, что Россия совершенствуют тактику нанесения ударов, беря в основу разведданные.

По его словам, именно достижения армии России усложнили проведение контрнаступления ВСУ, вынудив их использовать тактики, которые более соответствуют эпохе Второй мировой войны. В качестве примера чиновник привел тот факт, что украинские военные вынуждены были полагаться на использование танков.

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Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Гоголевка в Курской области
23 января 2024, 19:19

Фото: istockphoto/RamonCast

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничное село Гоголевка в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
В своём телеграм-канале губернатор написал, что в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. В результате взрыва повреждения получила электрораспределительная подстанция. Старовойт заверил, что ремонтные бригады приступят к восстановлению электроснабжения как только обстановка станет безопасной.

Не добившись каких-либо успехов в ходе боевых действий, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, подвергая обстрелам и атакам беспилотников мирные горда и объекты на территории Российской Федерации. Например, за предыдущие сутки в Белгородской области были обстреляны три района.

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#беспилотник
#всу
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МО РФ: Сбитый российский лётчик двое суток добирался к своим с осколком в груди
23 января 2024, 18:06

Фото: istockphoto/Milous

Штурмовик Су-25 Героя России, майора Ивана Редкокашина был сбит над вражеской территорией. Раненый российский лётчик двое суток добирался к своим с осколком под сердцем и двумя гранатами в карманах — на случай встречи с нацистами.
Его историю рассказали в министерстве обороны РФ. Гранаты пилоту, к счастью, не понадобились, он сумел добраться до своих. Как позже рассказывал майор, днём он шёл по лесам, а ночью — напрямую, через населённые пункты. Шёл прямо по середине дороги, не скрываясь. Расчёт был на психологию: если человек идёт уверенно, значит ему нечего опасаться. А если бы начал скрываться, прятаться, то сразу же вызвал бы подозрения. Непонятный человек — мишень и для своих, и для чужих.

Штурмовик Редкокашина был подбит ракетой. Лётчик успел катапультироваться, но когда приземлился, его заметили: по полю к нему уже бежали солдаты ВСУ, стреляли. Майор, отстреливаясь, добрался до леса и там сумел оторваться от преследователей. Там он, как мог, перевязал рану на груди. Ему повезло, что он уже летал над этой территорией и знал местность. GPS остался в сбитом самолёте, но у пилота при себе была карта и компас. Он оценил расстояние до границы примерно в 100 километров. При себе у Редкокашина была фляжка с водой и три питательных батончика. С этим рационом лётчик и отправился в путь к своим.

К исходу вторых суток майор Редкокашин вышел к российскому блокпосту. После надлежащей проверки его отправили на вертолёте в госпиталь. В первую очередь лётчик попросил сообщить жене, что он жив и находится в безопасности. После излечения пилот вернулся к боевой работе. За образцовое выполнение заданий в тылу противника и за личное мужество майор Редкокашин был представлен к званию Героя России.

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В США раскрыли, кем Зеленский хочет заменить Залужного
Экс-агент ЦРУ: Зеленский нуждается в лояльном Буданове на посту главкома ВСУ
23 января 2024, 17:43

Фото: iStock/alzay

Президент Украины Владимир Зеленский не доволен высоким политическим рейтингом главкома ВСУ Валерия Залужного, поэтому собирается его уволить и заменить на главу ГУР Минобороны Кирилла Буданова. Так считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Зеленский намерен сместить Залужного с поста. Он хочет сбросить его, чтобы назначить на это место Кирилла Буданова, который делает военную карьеру, но не имеет опыта в сфере командования войсками. Зеленский выбрал его из-за его политической лояльности», — заявил Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он подчеркнул, что неудачи ВСУ на поле боя и сложная внутриполитическая обстановка привела к тому, что в Киеве сейчас творится настоящий хаос. Украинские власти попали в ловушку и испытывают панику, не зная, что делать дальше.

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#youtube
#всу
#зеленский
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Welt: ПВО Украины не в состоянии справиться с новыми ударами ВС РФ
23 января 2024, 17:36

Фото: istockphoto/3D_generator

Украинские системы противовоздушной обороны могут не справиться с новыми ракетными ударами российских войск. Об этом заявил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, после очередных взрывов, прогремевших в Киеве во вторник, 23 января.
В эфире телеканала Welt он заявил, что в украинской столице существуют серьёзные опасения, что средствам ПВО элементарно не хватит ракет. Также журналист добавил, что в ВСУ наблюдается явная нехватка ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Это напрямую связано с ситуацией в американском Конгрессе, который до сих пор не может решить вопрос выделения денег на помощь Украине, отметил Ронцхаймер.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что российские войска нанесли комбинированный удар по объектам военно-промышленного комплекса с использованием ракет большой дальности.

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СМИ раскрыли, что станет со столицей Украины после поражения ВСУ
AT: столицу Украины перенесут во Львов после поражения ВСУ на поле боя
23 января 2024, 16:59

Фото: iStock/Silent_GOS

После поражения ВСУ на поле боя столицу Украины перенесут во Львов. Такой прогноз делает в своей статье Asia Times.
«В последние месяцы наметилась новая стратегия в отношении Украины. Если понимать ее правильно, то она призвана справиться с новой реальностью: Украина проиграет войну, и ее правительству, возможно, придется эвакуироваться из Киева», — говорится в статье.

По словам автора, Вашингтон уже осознал, что Украине не удастся победить Россию, и начал готовить стратегию на случай поражения ВСУ. В статье предполагается, что после окончательного поражения столицу Украину перенесут из Киева во Львов, а во главе государства встанет начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что ВСУ вскоре отступят на оборонительную «линию Залужного», строительством которой сейчас занимаются инженерные войска.

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#минобороны
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В Госдуме призвали вычислить и наказать тех, кто выбросил гумпомощь на свалку в ДНР
Депутат Стенякина обратилась в полицию из-за выброшенной в ДНР гумпомощи
23 января 2024, 16:37

Фото: iStock/Halfpoint

Депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина обратилась в правоохранительные органы по факту обнаружения выброшенной гуманитарной помощи на границе ДНР и Ростовской области. Об этом сообщает РБК.
Она подтвердила, что в ДНР, практически на границе с Ростовской областью, действительно обнаружили выброшенную гуманитарную помощь.

«Я связалась с администраторами волонтерских групп, которые работают в Ростовской области, конкретно в моем округе, они мне подтверждают подлинность данного видео. Вся информация уже передана в правоохранительные органы», — рассказала Стенякина РБК.

Она отметила, что для начала необходимо выяснить, не является ли это «специальной постановкой или диверсией», чтобы повлиять на волонтеров и заставить их разочароваться в своей деятельности.

Однако, если выяснится, что это халатное отношение к гуманитарной помощи жителей России или чиновников, то в таком случае виновные должны понести заслуженное наказание. Подобные действия можно расценивать как диверсию и работу против России, заявила депутат.

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Военкор испанской газеты El Mundo рассказал о катастрофических потерях ВСУ
23 января 2024, 16:03

Фото: istockphoto/Nzpn

Вооружённые силы Украины несут просто катастрофические потери. Об этом свидетельствуют быстро расширяющиеся военные кладбища.
К такому выводу пришёл побывавший в зоне боевых действий военный корреспондент испанской газеты El Mundo Хавьер Эспиноса. Он написал об очень серьёзных потерях с украинской стороны и о постоянно увеличивающихся кладбищах в Харькове, Днепропетровске и Запорожье.

По словам журналиста, украинцы уже утратили остатки оптимизма из-за военных неудач и отсутствия каких-либо положительных перспектив.

«Оптимизма становится всё меньше, а могил — больше», — заявил Эспиноса.

Ранее немецкий корреспондент Пауль Ронцхаймер после посещения Киева и разговора с украинскими солдатами на передовой сообщил, что ВСУ находятся в безвыходной ситуации, так как солдаты измождены, а снарядов не хватает для отражения российских атак.

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