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Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что после передачи западными союзниками Киеву истребителей F-16 у Украины возникнут серьёзные трудности с содержанием этих самолётов.
Спикер ВСУ добавил, что, если к имеющимся четырём типам советских самолётов, имеющимся в распоряжении Воздушных сил Украины, добавится ещё F-16, это неминуемо приведёт к возникновению дополнительных сложностей, вызванных необходимостью содержать и обслуживать разные типы самолётов.
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Александр Бойцов