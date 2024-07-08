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Реакция Киева на массированный удар Вооружённых сил России по объектам на территории Украины была «истерической».
Это произошло накануне очередного саммита НАТО.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России нанесли удар по военному заводу «Артём», который производит авиаракеты класса «воздух-воздух» и оборудование для авиации. Также были атакованы семь районов Киева. Звуки взрывов были слышны со стороны аэропорта Жуляны, который расположен в Соломенском районе города.
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«Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности. Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города» — подчеркнули в Минобороны.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России нанесли удар по военному заводу «Артём», который производит авиаракеты класса «воздух-воздух» и оборудование для авиации. Также были атакованы семь районов Киева. Звуки взрывов были слышны со стороны аэропорта Жуляны, который расположен в Соломенском районе города.
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Мира Полтева