В Минобороны прокомментировали заявления Киева об ударе ВС РФ по гражданским объектам

Обвиняемый в наемничестве и мародерстве 27-летний гражданин Чехии Филип Симан во время службы в ВСУ в марте 2022 года любил «играть в командира», сообщило в понедельник издание Seznam Zprávy, ссылаясь на показания свидетелей на проходящем в горсуде Праги процессе над Симаном.