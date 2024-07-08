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Российские военные поразили крупную колонну Вооруженных сил Украины вечером 7 июля в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
Уточняется, что колонна направлялась для усиления направления украинских боевиков. По информации Минобороны, в колонне есть десятки погибших и раненых.
Ранее поступали сведения о том, что армия ВСУ перешла в глубокую оборону в районе Нью-Йорка. Украинская армия предпринимала попытки контратаки на Донецком направлении, но были отброшены назад.
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