ВС РФ поразили крупную колонну ВСУ

Польша вместе с союзниками второй раз за сутки подняла в воздух самолеты. Причиной стала, по комментариям вооруженных сил республики, повышенная активность дальней авиации России. Министерство обороны РФ не раз подчёркивало, что полёты самолётов Воздушно-космических сил России осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.