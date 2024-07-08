Ракета HIMARS угодила в дом главы территориального управления Херсона

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Начальник территориального управления Алешкинского округа Херсонской области пострадал при ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по его дому. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко, передает ТАСС.
По словам представителя в результате обстрела кроме чиновника был ранен его помощник. Сейчас оба доставлены в больницу, их жизням ничто не угрожает.
Ранее сообщалось, что Украина использовала эти реактивные системы для удара по Мелитополю. Расчет ПВО сбил все четыре выпущенные ракеты, но осколки от снарядов привели к возникновению пожара сухой травы на севере города. На месте работают экстренные службы.
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