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Российские военные уничтожили уже четвертый американский танк Abrams в районе Авдеевки. Об этом заявили в Минобороны России.
Согласно сообщению, на Авдеевском направлении военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» значительно улучшили свое положение и поразили живую силу ВСУ, уничтожив также военную технику противника.
Всего за минувшие сутки армии России удало отразить 11 контратак ВСУ.
11 марта советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что российские войска уничтожили четвертый американский танк Abrams в районе села Бердичи под Авдеевкой.
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Всего за минувшие сутки армии России удало отразить 11 контратак ВСУ.
«Противник потерял более 430 военнослужащих, танк «Abrams» производства США, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей», - говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
11 марта советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что российские войска уничтожили четвертый американский танк Abrams в районе села Бердичи под Авдеевкой.
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Элина Позднякова