В Минобороны РФ рассказали о звонках военнопленных ВСУ своим родственникам

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Сотрудники военной полиции в Запорожской области дали возможность военнопленным ВСУ связаться по телефону со своими родными и близкими. Украинца смогли сообщить родственникам, что они живы и находятся в плену.
Украинцы сообщали родным, что с ними все в порядке, они находятся в России, в плену. Надеются после обмена вернуться домой. 20-летний военнопленный Максим Перкало сказал матери, что к ним относятся хорошо, чего он даже не ожидал. Те пленные, которые не смогли сразу дозвониться, оставляли родным голосовые сообщения, в которых говорили, что у них все хорошо и они рассчитывают скоро увидеться с семьями.
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Александр Бойцов