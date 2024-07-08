В Минобороны РФ заявили о сотнях случаев применения ВСУ токсичных химикатов

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Киев в ходе спецоперации более 400 раз применял токсичные ядохимикаты нелетального действия. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Его слова приводит пресс-служба российского оборонного ведомства. По его словам, большинство случаев официально подтверждены аккредитованной токсикологической лабораторией министерства обороны РФ.
Ранее генерал-лейтенант Кириллов указывал на нарушение со стороны Вашингтона Конвенции о запрещении химического оружия при передаче нелетального химического оружия третьим странам. Он подчеркнул, что Пентагон продолжает хранить высокотоксичные реакционные массы на объектах по уничтожению, а американские военные переносят сроки утилизации под надуманным предлогом финансовых, организационных и технических трудностей.
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